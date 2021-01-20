被爆「啃老」敗光家產3000萬　水晶蝦大王回應了

▲余愷丞與警界友好，臉書時常打卡出入各分局泡茶，余家三姊妹懷疑，余愷丞有與警方打關係，才會讓他們遭受黑道騷擾也求助無門。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北台灣水晶蝦大王余鎧丞，因養殖水晶蝦聲名大噪，近期他跨足餐飲業，在北市精華區連開了多間飲料店、羊肉爐，也因為出手豪氣，結交許多政商、警界好友，但親姊妹卻出面指控，余鎧丞教唆黑道經常突襲姐妹，就要她們交出過世老母留下的上億豪宅，姊妹面對黑衣人多次登門問候，嚇得報警，但警方消極作為，更令姐妹傻眼。

面對弟弟的惡行惡狀，余家姊妹只能報警處理，然而，警方的消極態度讓她們更害怕，「黑衣人明明沒有經過我們的同意，就闖入我們的住處，我要求警方依照侵入民宅驅離他們，警方卻說無權驅離，除非有傷害行為。」琪琪表示。

▲被稱為水晶蝦大王的余愷丞被指控找來許多不明人士在凌晨突擊騷擾親姊妹，企圖藉此逼走胞姊、霸佔豪宅。

琪琪無奈的說，每次黑衣人在門外叫囂，警察獲報到場後也只是站在後面看而已，有次報警還遭反嗆「不要再打了，你們自己家的事自己處理。」琪琪透露，年僅12歲的姪子甚至曾經想要買刀自衛保護阿姨們， 「到底還有誰可以保護我們？」

「我懷疑鎧丞根本已經和警察打過招呼，所以他找黑道來都沒事。」琪琪透露，余鎧丞與許多警察關係密切，彼此稱兄道弟。本刊調查，余鎧丞的臉書好友名單中，確實不乏高階警官，經常貼出自己和警官餐敘的照片；他的連鎖飲料店開幕時，從兩線一星巡官到三線一星高階警官，都前往捧場站台。

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「外面的人都以為我弟很有錢，叫他余董，但他只是個欺負家人的敗家子而已。」琪琪說，她們姊妹們多次傳訊息給余鎧丞，要求當面談清楚，但他從不理會，甚至封鎖家人手機。

▲余家三姊妹懷疑，余愷丞有刻意與警方打關係，因此當他們報警遭騷擾時，警方雖到場但態度消極，甚至與黑衣人一起坐在客廳滑手機。

學生時期，婷婷、琪琪與余鎧丞都在加拿大求學，陌生國度裡，三姊弟相依為命、互相照拂。余鎧丞在加拿大不慎出車禍，婷婷更扮演母親的角色，日以繼夜的照顧，這段時光單純美好，至今仍深深烙在姊妹心中。望著一家人過去和樂融融的照片，余家姊妹擒淚溫情喊話：「鎧丞，我們是一家人，不要為了錢趕盡殺絕好嗎？你想通後，我們隨時張開雙手歡迎你回家。」

針對姊妹指控，余鎧丞回應表示：「父親生病期間，都是我在照顧、處理，這些都是父親的醫藥費和其他貸款。」他也反控姊妹們是為了爭財產，才顛倒黑白。另外，余鎧丞委任律師高嘉甫也表示，余鎧丞在去年11月間把姊妹住的房子中「自己的」房間出租給鄭姓男子，鄭男帶著女友要入住，卻遭姊妹指控侵入住宅；而警方到場後也認為是單純的出租糾紛。高嘉甫也反控是余家姊妹找來黑衣人，將鄭男打得破血流。

新店警分局江陵派出所所長黃國龍表示，警方當時接獲報案到場，發現是件產權糾紛，所以無從介入，目前雙方皆互相提告，派出所已受理，積極偵辦中。

▲余愷丞交友廣闊，與警界交好，經營的連鎖飲料店去年在西門町開幕時，許多警官還到場祝賀。

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