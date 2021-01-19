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50歲上司「調教」新鮮女員工　網直呼：根本性騷擾、有夠噁！

▲許多男上司都會仗著自己是上司，去窺探女員工的私生活。（圖／取自免費圖庫/pixabay）

▲很多職場上的中年男主管都會仗著自己是上司，去窺探女員工的私生活。（圖／取自免費圖庫/pixabay）

實習記者劉佩婷／綜合報導

許多女性在步入職場後，常常會有男上司仗著自己是主管的名義，私底下騷擾員工或以犀利的言語來讓人感覺不舒服。近日有一名女網友在PTT上發文表示，自從進入這間公司以來，50歲的男主管屢次對她問些目的性的問題，也經常窺探原PO的私生活，讓她覺得超不舒服。

這名女網友於昨日在PTT的女孩版發文表示，自己是去年應屆的畢業生，前陣子才找到心目中理想的工作，但在任職的這兩個月內，一直覺得男主管講話的用詞和內容讓人不舒服，也越想越不對勁，同時也列出四個事件，希望大家可以評估一下自己是否太敏感？

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▲女網友不滿上司講話的語氣，尤其是「調教」。（圖／翻攝自PTT）

▲女網友不滿上司講話的語氣，尤其是「調教」。（圖／翻攝自PTT）

原PO指出，原本以為主管問到身高體重只是閒話家常，但沒想到主管竟然記住並且還拿出來講，還多次想要套話套出原PO是否有男友。原PO更說，只要當我表現好的時候，男上司就會說是自己「調教」的很好，一直用「調教」這個詞彙，以前在學校的時候也沒聽過老師這樣對學生講話呀！

▲一名網友在PTT上發文覺得自己主管講話的用詞讓人很不舒服。（圖／翻攝自PTT）

▲一名網友在PTT上發文覺得自己主管講話的用詞讓人很不舒服。（圖／翻攝自PTT）

有一次主管還對著原PO還有一位女同事說：「我不會讓你們出去交際應酬，因為去應酬都會被灌酒，有些女生被灌醉之後，醒來就發現自己躺在別人床上，但有很多女生其實是自願的，我不知到你們的價值觀是怎樣啦！」

▲不管在言語上或是肢體上談到關於性，若讓對方感覺到不舒服，就是性騷擾。（圖／取自免費圖庫/pixabay）

▲不管在言語上或是肢體上談到關於性，若讓對方感覺到不舒服，就是性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫/pixabay）

貼文一發出後引來許多網友熱烈回應，直呼這種人真的相當噁心，「很多中老年男的都這樣，性騷擾當有趣，性騷擾當裝熟。」、「我會錄音尋找法律途徑，然後離職找其他工作」、「別懷疑，就是性騷擾很噁。」、「快離開表明有男友（不管到底有沒有）。」、「盡量保持距離避免閒聊」、「嘔嘔嘔覺得很不舒服...」、「我男的聽到這些都覺得不舒服了……」。

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