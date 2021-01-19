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「2021台北燈節」是否停辦？北市觀傳局明早10點宣布

▲▼2021台北燈節曝光。（圖／翻攝自李明道臉書）

▲2021台北燈節主燈是會跳舞的牛。（圖／翻攝自李明道臉書）

記者彭懷玉／台北報導

部桃醫護群聚感染再加四，中央疫情指揮中心緊急宣布「強烈建議大型活動取消」，台灣燈會今（19日）稍早確認取消，而「2021台北燈節」是否照常舉辦引來外界關注。台北市副市長蔡炳坤今表示，原則上會照常舉辦，不過等中央3點鐘公布關於大型活動舉辦事項後，會再修正和調整，統一於明（20日）早10點正式對外公布。

▲2021台北燈節記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

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▲2021台北燈節原訂2月26日至3月7日在台北萬華區登場。（圖／記者彭懷玉攝）

2021台北燈節原訂2月26日至3月7日在台北萬華區登場，在北部新增4名本土確診病例後，今年燈節是否會照辦引發關注。台北市副市長蔡炳坤今日表示，大致上都規劃完整，從西門到萬華都準備好了，針對疫情，北市做好準備，不過，針對今天中央對大型活動防疫規範資訊，會蒐集相關資訊和內部討論再做調整，最後決定將由柯市長說明，在進一步討論後，於明（20日）早10點正式對外宣布。

▲2021台北燈節記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

▲蔡炳坤表示，按照北市先前跨年經驗，不只實名制，採電子圍籬2.0等數位科技設備，確實掌握人流數。（圖／記者彭懷玉攝）

蔡炳坤表示，按照北市先前跨年經驗，不只實名制，採電子圍籬2.0等數位科技設備，確實掌握人流數，今年三個區域人潮比較聚集，有主燈區、國際ip區、有互動裝置親子區等，原訂每平方公尺可容納四人，但若出現本市一位本土確診案例，將會把每平方公尺四人改為二人，且遊行縮減。

▲2021台北燈節記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼2021台北燈節記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2021台北燈節記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

蔡炳坤說，台北燈節還有一個多月才要舉行，目前已大致上規劃完整，燈區範圍廣，多以靜態展示為主，跟北市跨年演場會動態表演比較不一樣，如果說疫情每週15例的本土案例，第二階段就會啟動，比如說開幕活動將改線上，表演也全部都會停止。

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