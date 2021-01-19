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全聯公布福袋「雙頭獎」！保時捷、特斯拉都擁有　價值逼近700萬

▲▼全聯今年大年初一福袋頭獎將推出「保時捷」或「特斯拉」，由網友投票決定。（圖／業者提供）

▲全聯今年大年初一福袋頭獎由網友投票決定「保時捷」或「特斯拉」，今公布將推出「雙頭獎」，一次擁有2台夢幻車款！圖為特斯拉Tesla Model X，市值333萬元。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全聯今（19）日公布大年初一福袋為「雙頭獎」！原先開放「保時捷」或「特斯拉」讓網友投票決定想抽哪台車，不過投票活動自開跑後，雙方戰況呈現膠著，各有死忠支持者，許多網友都敲碗希望能一次擁有2台夢幻車款。為滿足民眾在大年初一想試手氣博個好彩頭期望，全聯經內部研議後，決定今年新春福袋首次祭出「雙頭獎」，不管是「Porsche Cayenne」還是「Tesla Model X」，通通都讓消費者抽起來，預計再度創下零售通路的福袋大獎紀錄！

▲▼全聯今年大年初一福袋頭獎將推出「保時捷」或「特斯拉」，由網友投票決定。（圖／業者提供）

▲Porsche 保時捷 Cayenne市值354萬元。（圖／業者提供）

全聯春節福袋再次引爆話題，繼去年祭出抽市價388萬瑪莎拉蒂之後，今年原先首次讓網友投票決定頭獎，提出市值354萬元的「Porsche 保時捷 Cayenne」或市值333萬元的「Tesla 特斯拉 Model X」，自1月11日至18日在全聯官方Instagram進行投票。不過投票戰況激烈，各有死忠支持者，全聯經內部研議後，決定今年新春福袋首次祭出「雙頭獎」，2台夢幻車款都能抽！

▲▼全聯開放網友投票決定要抽「保時捷」或「特斯拉」。（圖／翻攝自全聯IG）

▲全聯開放網友投票決定要抽「保時捷」或「特斯拉」，最後決定推出「雙頭獎」。（圖／翻攝自全聯IG）

業者另外還準備了22名的新騎獎「台鈴智慧雙輪eReadyFun」，市值7萬4980元，以及餐券、遊樂園門票、抵用券等獎項，總獎項超過200名，創下新高紀錄。

全聯表示，今年總共推出12萬個福袋，不論是「生肖福袋」與「萬國福箱」都有機會抽到豪華車頭獎，以及22名的「新騎獎」。而為了回饋消費者，今年除了增加大獎的獎項，福袋內容物也更豐富，尤其「新春大禮包」最高現省超過1萬元，聯合食衣住行育樂超過40家品牌優惠，讓消費者一次享有，其中還有多家遊樂園門票好康，如宜蘭傳藝園區門票免費兌換（價值約150元）、麗寶樂園買探索世界全票贈天空之夢摩天輪搭乘券（價值350元）等。

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