LIVE／傳護理師2家人無症狀也染疫　陳時中14時說明

記者陳詩璧／台北報導

部立桃園醫院群聚感染，7天就有5名醫護確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心立即成立「前進指揮所」，由醫療應變組副組長王必勝進駐部桃擔任指揮所指揮官。新增染疫的五十多歲護理師（案863），第一時間5名家人都沒症狀有採檢，今傳出其中2名家人疑似染疫，發言人莊人祥表示，若有確診將會在今（19日）記者會上公布，而指揮中心上午也宣布下午2點將由指揮官陳時中上陣，召開記者會說明相關疫情變化。

今日出席記者會的有中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人、中央流行疫情指揮中心周志浩疫情監測組組長、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、中央流行疫情指揮中心陳宗彥副指揮官和中央流行疫情指揮中心羅一鈞醫療應變組副組長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

部立桃園醫院部桃住院醫師案838，曾照顧COVID-19確診個案，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性。

案839為案838同住接觸者，為上述醫院護理師，是案838的女朋友，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，但因為未接觸或照顧COVID-19確診個案，歸類為社區感染。

▲部立桃園醫院爆發5名醫護人員染疫，院內住院患者陸續移出醫院。（圖／記者陳以昇攝）

案852也是部桃護理師，和案838在護理站接觸小時以上，於1月11日採檢結果陰性，期間除上班外皆待在家中，未出外活動。1月14日起出現輕微咳嗽、喉嚨癢症狀，15日晚間至診所看診，因出現發燒症狀回醫院進行採檢後返家。

案856則是部桃主治醫師，1月10日工作時曾與案838接觸，兩人一起取出患者喉嚨異物，1月11日採檢結果為陰性，之後二採陽性。

▲部桃5醫護院內感染關係圖。（圖／王譯萱製）

而案863是另一名護理師，和案856負責同一間病房，1月12日曾接受採檢結果為陰性，1月14日、15日陸續出現鼻塞及咳嗽症狀，因匡列為案856接觸者，於昨（17）日再次採檢並於今日確診。

為防止院內群聚擴大，陳時中也宣布成立前進指揮所，全院患者只出不進，取消探病，陪病僅限1人且須實名制，另外，也加強宣導醫院員工落實自主健康管理，若發現有輕微症狀應第一時間通報，並依指示回院就醫，不可自行就醫。

▲因應北部醫院感染事件新增1例確診，指揮中心持續強化醫院防治作為。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

▲衛生福利部桃園醫院外觀。（圖／記者屠惠剛攝）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來