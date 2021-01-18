建中熱食部明歇業！校友淚憶熱情廚房大叔：再吃一次高中回憶

▲建中校園內的熱食部明天歇業。（圖／記者周宸亘攝）



實習記者周依儒／綜合報導

校園內的熱食部是許多人求學時期的最愛，不過隨著外送漸漸發達，學生也有更多選擇，不少學校的熱食部紛紛熄燈。日前建中經營多年的熱食部在去年年底宣布關閉，只營業到2021年1月19日，也就是明天。而粉絲專頁「麵食部大叔」也發出影片，影片中的熱食部大叔用宏亮聲音喊著熟悉語句「同學，你咧！」就是希望所有建中校友能在熱食部關閉前趕緊抽空回母校看看，再度嚐嚐回憶中的滋味。

粉絲專頁「麵食部大叔」PO文指出，建中校內的麵食部（熱食部）在這學期要和早餐部、理髮部等一起走入歷史了，雖然畢業多年，但麵食部絕對是高中3年中最重要的記憶之一；他回憶，在他們那個年代一顆滷蛋只要5塊，10點一到就排隊買雞排，中午一碗「大細肉麻加蛋加貢丸」，下午再吃關東煮，求學時天天都是這樣度過，頂多主菜變換而已。

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▲外送興起，不少學生中午都改叫外送，圖為建中午餐時間校門口的外送狀況。（圖／記者洪巧藍攝）



「麵食部大叔」表示，畢業後，一路見證了價格改變，結帳方式從原本的公車投幣筒變刷卡儲值，麵食部內也增加了桌椅讓學生用餐，學弟們更是開始用起鐵碗、鐵筷，「我不知道這代表什麼，或許外送的發達讓現在的學弟們可以有更多元的選擇，但在我的印象裡，便宜的價格跟美味的食物，更重要的就是大叔們一句『同學你咧？』」

「麵食部大叔」感嘆，雖然說學生和麵食部內的工作人員沒什麼交集，甚至對他們來說可能是3年一輪的過客，但每當想起這充滿生命力的問候，腦袋中瞬間就融入各種複雜的記憶，也替所有建中學生的成長做了見證；「那聲問候代表著我們每個人高中的時光，那段無憂無慮、無所畏懼，覺得自己好像什麼事情都做得到，恃才傲物？可能一點稚氣未脫？身邊處處是神人、就算自己不突出，也不會有很大的壓力，因為我們總能在生活的各個角落找到屬於自己的一番天地。」

「麵食部大叔」在文末也呼籲所有建中校友，「再見了，熱食部；再見了，屬於我們每個人各自的高中生活，倘若未來懷念起，那我們相約回憶中相見吧。如果還有時間，學期結束之前，回學校看看吧，再去點一碗自己熟悉的高中回憶。」

不少建中校友看到後紛紛在文章底下留言，「大細乾+滷蛋+豆乾啊」、「高中三年還經歷了雞排飯漲價…學弟都沒吃過便宜到誇張的雞排飯了QQ」、「走了走了」。也有校友表示看到後，特別想專程趕回去吃，想問上課時間校園內是否可以進去？而似乎也有學生出面回覆，「可以喔和警衛說一聲就好，最近很多校友回來。」