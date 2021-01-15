陳椒華奪時力決策委員最高票　邱顯智、王婉諭盼團結備戰2022

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量15日公布第三屆決策委員當選名單，現任黨主席陳椒華、立委王婉諭、邱顯智分別位居前三高票，任期將至2023年2月28日。陳椒華表示，面對2022年即將迎來的地方選舉，將是這屆決策委員的關鍵任務；邱顯智認為，這一屆的決策委員，最重要的任務就是團結備戰2022；王婉諭則說，2022年的地方選舉是未來必須著手努力的重點。

時代力量15日公布第三屆決策委員當選名單，陳椒華以632的票數成為第一高票、得票率76.24%，王婉諭拿下611票位居第二、得票率為73.7％，邱顯智則獲得586票排名第三、得票率為70.69％。

陳椒華表示，加入時代力量成為黨員的夥伴們，必然是對台灣政治有不同以往的期待，而這次投票的黨員夥伴中，有超過四分之三都將其中一票投給了她，承載著黨員的期許，「一定盡我所能，讓時代力量更加茁壯」。

陳椒華指出，時代力量的夥伴們在過去一段時間雖然面臨諸多挑戰，但仍站穩腳步，攜手度過動盪的2020年。2022年即將迎來的地方選舉，將是這屆決策委員的關鍵任務，對內應反映黨員意見、凝聚黨員共識、健全黨務運作，對外應為民發聲、深化議題討論、爭取民眾支持、廣納優秀人才，都是她持續努力的目標。

陳椒華強調，「公平正義、改變台灣」是時代力量本屆立委參選時的共同主軸，自己必定不忘初衷，台灣社會有時代力量、而時代力量有各位黨員，時力會團結一致、繼續堅定前行，為台灣的政治環境與公民社會開拓新的氣象。

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者周宸亘攝）



王婉諭也表示，2022年地方選舉的嚴峻挑戰在即，團結、壯大是在浪潮中站穩腳步的基石，無論是選戰規畫抑或是黨內的組織再造，都是在決策會在未來兩年的任期內必須著手努力的重點。

王婉諭也說，她希望有更多認同時代力量理念的夥伴們能加入，實踐公平正義的路上需要更多人的一起努力，「請加入我們、鞭策我們，這個時代才會朝進步的地方前去、這股力量才不會消散在洪流之中」。

王婉諭強調，堅定信念，終有一天有理想的人便不再孤獨，接下來自己也會繼續努力，竭盡所能地不去辜負每一份期待。

邱顯智則表示，這一屆的決策委員，最重要的任務就是擦亮時代力量的招牌，召募更多志同道合的夥伴，爭取更多民眾的支持，團結備戰2022。

邱顯智強調，一如創黨的初心，自己會全力以赴、貢獻所能，跟各位夥伴帶著時代力量繼續往前衝，努力兌現每一張選票的託付與期許。

時代力量黨章明定，決策委員會由黨員選舉產生，負責綜理本黨事務，任期自西元奇數年3月1日起2年，並於任期屆滿前改選，決策委員會委員因故人數少於10人時，應舉行補選。

此外，決策委員會成員互選黨主席1人，任期與決策委員相同，黨主席因故出缺時，應由決策委員會重新改選，改選後黨主席之任期，至原任期屆滿為止。

▼時代力量立委邱顯智。（圖／記者周宸亘攝）



其他人也看了這些...

►吳怡農7日登記參選民進黨北市黨部主委 前主委黃承國力挺

►吳怡農、顏聖冠搶民進黨北市主委？ 2大系統對壘進入延長賽

►「沒辦法幫吳怡農回答沒有派系」 顏聖冠：獲中間黨員支持最重要

更多熱門新聞...

►黃承國挺吳怡農選民進黨北市主委 「對黨的年輕化形象有幫助」

►挑戰吳怡農！顏聖冠參選民進黨北市主委：我已做好準備

►「吳怡農條款」通關 黨內憂黑道入黨舊疾復發暫擱置入黨年限討論

►振興一下我們的美麗