台中開到合歡山賞雪！她踩到結冰「慘摔骨折」痛歪…沒多久卻笑了

記者李忠憲／南投報導

南投合歡山主峰16日發生一起事件！一名黃姓女子與親友前往登山、賞雪，孰料，下山途中不小心踩到步道上的結冰處，當場摔倒腿部骨折，親友見狀隨即報警處理。警方獲報前往，邊說笑話安撫傷患心情，邊等待救護人員到場，逗得黃女露出笑容，直呼根本就是「冷笑話」。

▲黃女前往合歡山賞雪時摔倒，當場骨折。（圖／記者李忠憲翻攝）

家住台中市的黃姓女子一行，16日由台中開車到合歡山賞雪及攀登合歡主峰，自主峰登頂下山途中，13時許在主峰登山步道第二平台，黃女踩到山徑步道的結冰，不慎摔倒造成左小腿骨折，無法行走，報案請求協助。

警方獲報，立即由在武嶺執行雪季交通疏導員警前往處理，因救護車無法上山，由員警駕巡邏車搭載救護人員上山進行救護，經檢視黃女傷勢，為左小腿骨折，黃女因天冷又摔倒骨折疼痛直喊，「腳很痛」。

員警在等待救護員到達時，邊安撫黃女情緒，邊講笑話給黃女聽，讓傷者忘記疼痛，黃女聽完員警的安撫笑話後，才臉露笑容，並告訴員警說，「員警說的笑話是冷笑話，因為天氣很冷」在救護員到達處理並固定腳部後，由巡邏車協助載送傷者下山到台14甲線口，再由救護車載送下埔里醫院醫治。

仁愛分局呼籲上山遊客，賞雪請注意身體狀況，穿著保暖衣服，及防滑鞋子，遵守員警交通指揮，切勿違規停車妨礙交通。民眾有困難，警察很樂意伸出援手，為民服務。