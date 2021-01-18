蘇貞昌：隨時檢討防疫　請國人減少移動、不要搭飛機

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情發生變化，北部某醫院發生群聚事件，17日又有一名醫生染疫，已累積達4件。對此，行政院長蘇貞昌18日受訪時說，政府會隨時檢討、隨時盤整。另外，他也拜託國人，因為外國疫情嚴重，應減少移動、不要搭飛機，千萬不要大意，千萬做好防疫所有的SOP。

蘇貞昌表示，肺炎疫情一直變化，國外第二波、第三波疫情再起，甚至有變種病毒肆虐，已經近1億人確診、超過200萬人死亡。雖然相對台灣全國同心抗疫，所以一直是個亂世中的福地，大家難免不知道外國情勢險峻。

蘇貞昌說，最近這段期間都是境外移入很多，我們全國醫護人員大家撐著也真的一年多，難免會有狀況，所以這一次有一家醫院有點情況，其實在第一線的醫護人員非常辛苦，冒著危險不辭勞苦為陌生的確診者服務，自己本身感染，我們第一應該給醫護人員加油打氣，同時給予鼓勵。

同時，政府也會檢討，隨著各種情況，整個隨時檢討、隨時盤點，多給他們支持。他拜託國人，因為外國疫情這麼嚴重，如果能夠減少移動就不要搭乘飛機，實在是長時間在密閉（機）艙裡面非常的危險。

蘇貞昌強調，無論怎麼樣，外國甚至於都已經是封城，都已經是禁止移動，都已經限制5個人以上的集會，台灣能有這樣的條件已經非常不簡單，能夠減少移動就少移動，多用視訊，幫醫護人員減少壓力、減輕負擔，也減輕所有相關服務人員的負擔。這樣我們國家才能安全，才能撐得久，他拜託國人同胞千萬不要大意，千萬要做好防疫所有的SOP，台灣才能一直撐下去。