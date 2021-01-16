美國國務院官員會面蕭美琴　台灣黑熊合體湊熱鬧

▲普萊爾在推特張貼一張與蕭美琴的合照，兩人一起拿著台灣黑熊布偶。（圖／翻攝Twitter／IO Bureau @ State）

記者黃巈禾／台北報導

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）日前帶「台灣黑熊」布偶進入聯合國，與總統蔡英文視訊，讓台灣黑熊成為台美友好象徵。美國務院國際組織局官員普萊爾（Pamela D. Pryor）15日與駐美代表蕭美琴會面，台灣黑熊布偶再度同框。

普萊爾在推特張貼一張與蕭美琴緊靠的合照，兩人一起拿著一個台灣黑熊布偶，她表示，今天來自台灣的特別訪客台灣黑熊參與談話，內容是台灣對全球健康與繁榮做出傑出的貢獻，「永遠歡迎他（台灣黑熊）」。

蕭美琴在貼文下方留言表示，台灣黑熊到處走走，「感謝您支持台灣為全球健康做出貢獻」。同時，蕭美琴也轉發普萊爾的推文。

據《中央社》報導，蕭美琴透露，台灣黑熊布偶由紐約台僑社團Keep Taiwan Free製作，她今天親自帶一隻送給普萊爾。

另外，駐紐約辦事處14日在推特分享美國駐聯合國大使克拉夫特在聯合國紐約總部內的背影照，照片中她的黑色手提包就有隻探出頭來的台灣黑熊布偶。

▲克拉夫特黑色手提包有隻探出頭來的台灣黑熊布偶。（圖／翻攝Twitter／Taiwan in New York）