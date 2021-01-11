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「罷王貪食蛇PLUS」車隊遊行　呼籲中壢人站出來投票

▲「罷王貪食蛇PLUS」車隊遊行，強力催票。（圖／罷王總部提供）

▲「罷王貪食蛇PLUS」車隊遊行，強力催票。（圖／罷王總部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「罷王」投票日倒數衝刺！罷王總部10日舉辦「罷王貪食蛇PLUS」車隊遊行活動，無畏寒流來襲，200多位熱情支持者，分別騎著百餘輛機車、駕駛20台汽車，下午1時由罷王總部出發，繞行中壢市區，長長的車隊以及宣傳車沿路不斷放送「1月16日下架不適任議員王浩宇」廣播，呼籲中壢人站出來投票，引來不少路人停下來關注。

▲「罷王貪食蛇PLUS」車隊遊行，強力催票。（圖／罷王總部提供）

罷王總部表示，距離罷免投票日只剩下6天，呼籲中壢人站出來，投下同意票罷免不適不適任議員。「罷王總部」執行長邱仁德說，10日的「罷王貪食蛇PLUS」車隊遊行是進入三階投票的第二場，共有115台機車20台汽車共襄盛舉，人數比上次還要多，氣氛熱絡。

罷王粉專也直播「罷王貪食蛇PLUS」車隊遊行的現況，罷王粉紛紛留言「加油！」、「罷王議題早就無關政治了，而是中壢人對錯誤價值觀的反撲…絕對力挺罷王到底啦！」、「收到選舉通知單囉，讚讚！」

距離罷免王浩宇投票日只剩下6天，罷王總部把握投票日前的最後一個週末假日，9日在中壢中正公園，舉辦「中壢民主講堂」，呼籲中壢人16日出門投下罷免同意票；多名設籍中壢的年輕人認為，投罷免票是非常難得的機會，尤其是對於不適任的議員，他們一定會把握這個難得的機會，期望民意代表能善盡職責。

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罷王貪食蛇PLUS車隊遊行罷王投票

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