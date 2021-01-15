島嶼色彩曹松清創作展　大膽使用粉紅色創作馬祖軍中樂園重生

▲曹松清經大半年的耕耘，展出「島嶼色彩─2021曹松清創作展」。（圖／臺華藝術中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

馬祖人：「你們的島嶼色彩是什麼顏色？」是大黃魚的金黃？還是戰地軍人的墨綠？抑或是酒糟的暗紅？桃園馬祖鄉親、也是資深媒體人的畫家曹松清說，對於許許多多的馬祖人而言，心中都有屬於自己的島嶼顏色！經過大半年的耕耘，其「島嶼色彩─2021曹松清創作展」即日起於臺華藝術中心典藏空間館展出，歡迎參展。

▲曹松清複合媒材作品〈夏日的海邊〉。（圖／臺華藝術中心提供）

曹松清說，「島嶼色彩─2021曹松清創作展」15日起，在臺華三館典藏空間館展出兩個月，這也是臺華藝術中心為他策展的第五次展出。在這五年中，他從所謂「類印象派」的風格，走出屬於藝術家個人的特色。

▲曹松清油畫作品〈重生〉。（圖／臺華藝術中心提供）

而這次創作展以「島嶼色彩」為主題命名，有「粉紅色」、「草綠色」、「水藍色」和「食物容顏」等系列，創作的作品跳脫以往「類印象派」的樣貌，走出屬於藝術家個人的風格，在畫面上，呈現著滿滿的故鄉語彙、符號。

▲曹松清油畫作品〈生命力一〉。（圖／臺華藝術中心提供）

他說，以前在作品中碰到天空或海洋的畫面，多所著墨的畫法被畫友稱為「類印象派」。經過臺藝大林偉民、黃小燕、顏貽成、何堯智、周政緯、陸先銘等教授的指導，從馬祖故鄉的環境、建築、生活方式、宗教信仰中去萃取故鄉的元素，從剛開始的寫實，轉化為色塊、平面，甚至轉變為單純的符號，力求創新與改變。

現在，他把天空或海洋用電腦分析後的「島嶼色彩」以平塗來處理。這樣的呈現方式，彷彿將主題剪裁後貼在色紙上，有當代藝術的感覺和意涵；在視覺上有「天連海、海連天」的詩意。這樣操作使畫面更為聚焦，而不易被其他元素所干擾，主題及其顯示的意涵更為觀者所體會。

曹松清的系列作品中，「粉紅色」描繪的是凋零後的南竿梅石特約茶室（俗稱八三么），畫面上的虛實空間，似乎是落難女子心靈的嘆息；在一片綠色的空間中，粉紅色顯得特別和曖昧，滿足不少年輕軍人的想像和慾望。現在該建物正進行改建，重生為其它的用途。「草綠色」描繪的是四、五月在西莒島坤坵望向蛇島，海邊的石頭上長滿綠色的藻類，一片綠意盎然，展現旺盛的生命力。「水藍色」是他以複合媒材的方式，拼貼故鄉「藍眼淚」的表現。

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