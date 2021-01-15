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搶人大作戰！學生奔波1600km實習　台商「送暖」拚留人

▲▼ 。（圖／記者曾俊豪攝）

▲貴州26名學生奔波1600公里到蘇州實習。（圖／受訪者提供）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸每年農曆年前後都是人力市場移動的高峰，如何在長假後留下員工，讓不少企業傷透腦筋。台資企業蘇州中化選擇從「實習生」下手，26名來自貴州省德江縣的實習生6日奔波1600公里到蘇州實習，由於碰巧遇上王炸級寒流，廠房貼心準備了各種禦寒家電，讓實習學生展現畢業後，留下工作的興趣。

《中國經營報》記者日前採訪廣東與浙江的一些企業，得知往年春節前夕，大批務工人員返鄉，許多企業都遭遇用工緊張的問題，尤其今年受疫情衝擊，用工荒的現象更加突出。

也因此，如何留下人才，已經是大陸企業，甚至在大陸的台商所面臨的課題，以蘇州中化為例，則想透過「帶兵帶心」的方式，將目標放在實習生身上。

▲▼ 。（圖／受訪者提供）

▲學生與台商公司員工合照留念。（圖／受訪者提供）

貴州工程職業學院26位學生最近抵達蘇州，經歷1600公里奔波的他們，到工廠當天，剛好遇上「王炸級寒流」，氣溫直線下降。

余姓同學指出，聽聞在其他公司實習同學有不好經驗，自己其實有些緊張，「這間公司從接待、報到、環境待遇、食堂再到住宿安排，全都讓我們感到驚艷，對員工真的非常好，唯一要適應的是天氣比較冷。」

另一位實習生侯同學則提到，到宿舍後，發現已經有電飯鍋、電水壺、熱水瓶、碗筷，甚至連打掃用具都有，「雖然這幾天碰上零下低溫寒流，但內心很溫暖。」

公司幹部表示，這群學生將在公司實習半年，不少人已經畢業後就續留下來產生興趣，期待他們對在地深耕超過20年的公司添加活力。

針對年後缺工潮，中國企業聯合會企業研究處處長劉興國接受陸媒採訪時提到，大陸最早實現全面復工復產，在全球產業鏈供應鏈中的地位因疫情而顯得更為重要，「出口需求的強勁和部分外出務工人員的提前返鄉，更加加劇了今年春節前夕的用工荒。」

▲▼ 。（圖／受訪者提供）

▲受疫情衝擊，大陸專家認為「年後用工荒」今年會更加嚴重。（圖／受訪者提供）

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