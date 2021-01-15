　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「才開1指」陪產嫌慢　婆婆闖產房...護理師傻爆！媳淚：還動手打嬰

▲寶寶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲寶寶大哭，婆婆竟打屁股！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「怎麼有這麼白目的老人？」一名人妻回憶，當初從催生到生產，婆婆在醫院緊迫盯人，嫌棄她只開1指，要等很久才會生，好不容易誕下寶寶後，婆婆受不了孩子哭鬧，嗆聲「一直哭一直哭愛哭包，脾氣有夠差的」，甚至動手打寶寶屁股，讓原PO崩潰怒吼，「為什麼我辛苦懷胎生下的孩子要這樣被你罵？」

一名女網友在臉書《靠北婆婆2.0》分享生產崩潰經歷，「這真的是我人生中最最最恐怖的鬼故事...」原PO透露，催生當天，婆婆堅持搭火車來醫院，護理師回報現況後，婆婆竟直呼「現在才1指喔，那要生出來還久的勒」，甚至當眾嫌棄醫院太破舊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了要忍受宮縮陣痛，原PO還被婆婆情緒勒索，「關你屁事！有人叫你來等嗎！簡直莫名其妙，隨時監控進度，真的很煩人！」更傻眼的是，婆婆以「自己不敢一人住」為由，拚命把兒子趕回家，堅持住院照顧原PO。

原PO直言，每分每秒都無比煎熬，好不容易熬到生產時，婆婆竟想衝進產房，「幸好護理師攔截，她卻一副為什麼她不能進去，連護理師都傻眼！」寶寶平安誕下後，接著被推出產房時，婆婆反嫌棄．「我剛就聽到你哭，這麼愛哭，哭這麼大聲，脾氣有夠差！」

原PO氣憤抱怨，寶寶練習喝母乳時，婆婆也老愛衝進來觀看，還開罵「連吃奶都不會，只會哭，愛哭包」；就連寶寶喝奶累了，躺在原PO身上睡著，婆婆也有話要說，「喝個奶那麼不認真，睡什麼睡有什麼好睡。」最後，寶寶醒來哭鬧，婆婆竟動手打孩子的屁股，「你不乖奶奶就修理你...」

從催生到生產，原PO身心俱疲，還不斷被婆婆疲勞轟炸，「我眼淚真的無法控制一直掉下來，為什麼我辛苦懷胎生下的孩子要這樣被你罵？我的小孩好可憐，為什麼要出生在這樣的家庭？」

儘管原PO目前已出院，也不用與婆婆同住，但只要想到當時情景，原PO就會忍不住掉淚，「即使過了很久，那時刻薄尖酸的嘴臉跟言語還是令人厭惡、令人想哭，我竟然無法保護我的孩子遠離這樣的負面攻擊，產後憂鬱症就是這樣吧...」

▲▼婆婆陪產嫌「才開1指」還闖產房　媳淚訴：動手打嬰（圖／翻攝靠北婆婆2.0）

▲網友拳頭都硬了！（圖／翻攝靠北婆婆2.0）

文章曝光後，底下網友全都怒，「這婆婆有病吧，哪個嬰兒不哭的？是我就爆炸給她看了」、「我剖腹完第一天，婆婆也是這樣神經病，但後來被醫生跟護士罵走，我愛他們」、「很多自以為是的婆婆，看了真的很討厭」、「我媽一開始就交待，生孩子要偷偷去才好生，在我身上是得證的」、「那婆婆真的有生過小孩嗎？到底誰家的寶寶不是哭就是吃再來睡的」。

另一票網友反砲轟老公太懦弱，「妳最氣的應該是老公沒有保護好妳！不管怎麼樣他都要道歉而且保證不能再讓他媽侵犯妳和孩子」、「你老公在練習當啞巴嗎」、「老公永遠沒辦法了解，為什麼我們會這麼生氣」。

ET快訊
快訊／高雄惡火「1歲女嬰」宣告不治！屋內4人身亡
王浩宇罷免案投票　現場排隊情況曝光
快訊／吊橋下驚見屍體！　雨衣遮蓋露出一雙腿
母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：根本沒借過
花百萬娶老婆！洞房見大腿有名字刺青　一問崩潰：噁心
全台6飯店「住1晚送1晚」！　還能爽泡溫泉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屁孩吃火鍋大吵大鬧！他不爽報復喊「1句話」　哭聲迴盪整間店

繼世界最可怕6件事！名醫認證「6點更恐怖」： 給求生慾望的人

直接到北部醫院旁炸雞排！連15天送炸物打氣　醫護：老闆帥爆

男友超愛吃金針菇！　她嚇壞：隔天原封不動出現太可怕

貪搶40盒暖暖包！「直擊北投店這一幕」驚呆　是否限購官方回應了

淡水妹半夜爆胎！載1人遇外送員搭救　「暖心哥哥」身分曝

台鐵估瑞芳=猴硐2/8雙線通車！施作「排樁擋土牆」防邊坡滑動

大甲高中戶外教學…驚爆集體感染病毒！2生情況嚴重「拉肚子1周」

快訊／午後強冷氣團南下！北台灣急凍「下探8°C」　8縣市低溫警戒

快訊／新冠肺炎再增7例境外移入　指揮中心下午2時說明！

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

兒勸媽學投資！意外發現佛系帳戶 她「13張台積電放到0成本」超衝擊

烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

周杰倫豪送《頭文字D》AE86！　王俊凱爽到手抖：以後的豆腐我來守護

鬼鬼忙1年不發年終：今年努力補上！　有看《未來媽媽》？自CUE看禾浩辰「這部戲」

屁孩吃火鍋大吵大鬧！他不爽報復喊「1句話」　哭聲迴盪整間店

繼世界最可怕6件事！名醫認證「6點更恐怖」： 給求生慾望的人

直接到北部醫院旁炸雞排！連15天送炸物打氣　醫護：老闆帥爆

男友超愛吃金針菇！　她嚇壞：隔天原封不動出現太可怕

貪搶40盒暖暖包！「直擊北投店這一幕」驚呆　是否限購官方回應了

淡水妹半夜爆胎！載1人遇外送員搭救　「暖心哥哥」身分曝

台鐵估瑞芳=猴硐2/8雙線通車！施作「排樁擋土牆」防邊坡滑動

大甲高中戶外教學…驚爆集體感染病毒！2生情況嚴重「拉肚子1周」

快訊／午後強冷氣團南下！北台灣急凍「下探8°C」　8縣市低溫警戒

快訊／新冠肺炎再增7例境外移入　指揮中心下午2時說明！

共機擾台廣播互嗆　不明聲源怒飆「閉上你的臭嘴巴」

鄧福如嚇到急錄影！　台北西南方天空「有火焰狀物體」

無症狀者釀32人感染　吉林省一口氣問責9官員

蟑螂合唱團「歌壇消失16年」宣告復出　「開餐廳慘倒閉」現況曝光

快訊／高雄鳳山惡火！「1歲女嬰」宣告不治…屋內4人全葬身火窟

屁孩吃火鍋大吵大鬧！他不爽報復喊「1句話」　哭聲迴盪整間店

繼世界最可怕6件事！名醫認證「6點更恐怖」： 給求生慾望的人

CES展車用電子亮點／1顆旋鈕調全車設定、最佳化手機無線充電登場

LIFE・經典／往天空延伸的大樹建築　台南市立圖書館總館呈現在地美

台中百人青諮會提案51件參採8成　盧秀燕：每個意見都寶貴

生活熱門新聞

女被灑湯逼「整桌免錢」　關鍵畫面曝光

有車有房還不夠！女友媽「3條件」要她回頭相親

午後變天轉雨！強烈冷氣團今襲越晚越濕冷　連凍3天探7度

強冷氣團南下！北台灣急凍8°C

「好市多暖暖包」秒殺！他搶40箱：因小孩多

國中生遭霸凌偷10萬給「風雲人物」　師回答讓爸怒了

12生肖2021運勢解析　解煞轉運一次看

一家4口到好市多　「整車商品」竟都要退貨

不藏了！CIA解密「713份UFO檔案」全曝光

小學生造句「媽媽的飯很難吃」　老師傻眼哭哭

快訊／新冠肺炎再增7例境外移入

鬼滅之刃快閃店　巨型禰豆子萌翻

調查8成4學校禁學生加穿保暖衣物

風雲人物霸凌特教生！爸控國中包庇　校方：交朋友合理

更多熱門

相關新聞

婆婆硬跟媳內診勸：催生的小孩不好

婆婆硬跟媳內診勸：催生的小孩不好

一名孕婦14日在臉書匿名PO文抱怨，前往醫院產檢時，婆婆企圖硬要跟進內診全程「監視」，還頻頻暗示不要催生也不要剖腹產，一定要努力自然產，讓她覺得很傻眼。沒想到文章一公開，掀起女網友熱烈討論家屬到底能不能陪同內診，結果真的釣出一名苦主留言，「我婆婆有跑進來看，不過她是看螢幕上未來的孫子，眼睛不敢亂看別處，就當作她也非常重視孩子吧。」

小煜7天兒遇新生兒狀況！獨待診所治療

小煜7天兒遇新生兒狀況！獨待診所治療

老董戀上護理師贈40萬！分手討錢還告無緣岳父

老董戀上護理師贈40萬！分手討錢還告無緣岳父

首見醫護染疫　蘇貞昌：無需恐慌

首見醫護染疫　蘇貞昌：無需恐慌

「桃園就是北部」地理老師嘆：網友地理沒學好

「桃園就是北部」地理老師嘆：網友地理沒學好

關鍵字：

婆婆陪產醫院寶寶護理師

讀者迴響

熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

只買2檔ETF！台大40K男2年賺760萬

小白被餵只給看半臉！網見牠笑歪

極品台男求復合　女友爆發4句神反擊

有人公園遛獅子！飼主無奈喊冤望

余苑綺少外食不碰油炸罹癌1關鍵

12秒恐怖慎入　女孩長髮藏頭蝨王國

孫協志《叱咤風雲》畫面全刪光！

快訊／陳水扁母親陳李慎病逝　享壽94歲

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

高雄最轟動「韓八火烤兩吃」開了！

車主會去好市多換輪胎嗎？內行人曝真相

更多

最夯影音

更多
周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑
《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面