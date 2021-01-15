「才開1指」陪產嫌慢　婆婆闖產房...護理師傻爆！媳淚：還動手打嬰

▲寶寶大哭，婆婆竟打屁股！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「怎麼有這麼白目的老人？」一名人妻回憶，當初從催生到生產，婆婆在醫院緊迫盯人，嫌棄她只開1指，要等很久才會生，好不容易誕下寶寶後，婆婆受不了孩子哭鬧，嗆聲「一直哭一直哭愛哭包，脾氣有夠差的」，甚至動手打寶寶屁股，讓原PO崩潰怒吼，「為什麼我辛苦懷胎生下的孩子要這樣被你罵？」

一名女網友在臉書《靠北婆婆2.0》分享生產崩潰經歷，「這真的是我人生中最最最恐怖的鬼故事...」原PO透露，催生當天，婆婆堅持搭火車來醫院，護理師回報現況後，婆婆竟直呼「現在才1指喔，那要生出來還久的勒」，甚至當眾嫌棄醫院太破舊。

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除了要忍受宮縮陣痛，原PO還被婆婆情緒勒索，「關你屁事！有人叫你來等嗎！簡直莫名其妙，隨時監控進度，真的很煩人！」更傻眼的是，婆婆以「自己不敢一人住」為由，拚命把兒子趕回家，堅持住院照顧原PO。

原PO直言，每分每秒都無比煎熬，好不容易熬到生產時，婆婆竟想衝進產房，「幸好護理師攔截，她卻一副為什麼她不能進去，連護理師都傻眼！」寶寶平安誕下後，接著被推出產房時，婆婆反嫌棄．「我剛就聽到你哭，這麼愛哭，哭這麼大聲，脾氣有夠差！」

原PO氣憤抱怨，寶寶練習喝母乳時，婆婆也老愛衝進來觀看，還開罵「連吃奶都不會，只會哭，愛哭包」；就連寶寶喝奶累了，躺在原PO身上睡著，婆婆也有話要說，「喝個奶那麼不認真，睡什麼睡有什麼好睡。」最後，寶寶醒來哭鬧，婆婆竟動手打孩子的屁股，「你不乖奶奶就修理你...」

從催生到生產，原PO身心俱疲，還不斷被婆婆疲勞轟炸，「我眼淚真的無法控制一直掉下來，為什麼我辛苦懷胎生下的孩子要這樣被你罵？我的小孩好可憐，為什麼要出生在這樣的家庭？」

儘管原PO目前已出院，也不用與婆婆同住，但只要想到當時情景，原PO就會忍不住掉淚，「即使過了很久，那時刻薄尖酸的嘴臉跟言語還是令人厭惡、令人想哭，我竟然無法保護我的孩子遠離這樣的負面攻擊，產後憂鬱症就是這樣吧...」

▲網友拳頭都硬了！（圖／翻攝靠北婆婆2.0）



文章曝光後，底下網友全都怒，「這婆婆有病吧，哪個嬰兒不哭的？是我就爆炸給她看了」、「我剖腹完第一天，婆婆也是這樣神經病，但後來被醫生跟護士罵走，我愛他們」、「很多自以為是的婆婆，看了真的很討厭」、「我媽一開始就交待，生孩子要偷偷去才好生，在我身上是得證的」、「那婆婆真的有生過小孩嗎？到底誰家的寶寶不是哭就是吃再來睡的」。

另一票網友反砲轟老公太懦弱，「妳最氣的應該是老公沒有保護好妳！不管怎麼樣他都要道歉而且保證不能再讓他媽侵犯妳和孩子」、「你老公在練習當啞巴嗎」、「老公永遠沒辦法了解，為什麼我們會這麼生氣」。