太平山有機會下雪！明「強烈冷氣團」來襲　追雪時間曝光

記者葉國吏／綜合報導

明起一波強烈大陸冷氣團來襲，桃園以北氣溫驟降剩10度，空曠地區甚至可能僅有7度。氣象達人彭啟明表示，這波冷空氣雖然沒有前兩波強，但還是會覺得冷，太平山有機會下雪，時間就在週日冷氣團最強的時候。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，周六另外一波冷空氣南下，東北風也持續增強，北部及東半部有短暫陣雨，中南部雲量也略多，溫度會逐步下滑，北部、東半部溫度會由周六白天的16-18度降到晚上到周日清晨的10-12度，中南部及東半部也由會由周六中午的20-23度降到11-14度，降幅相當明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日前寒流來襲，太平山降雪，追雪族湧入。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

周日是這波冷空氣最強的時候，北部及東半部溫度都回升不易，可能都持續在10-12度，中南部到花東預估溫度在13-22度，仍可以看到陽光。周日晚間到下周一清晨是這波的最低點，預估台北市可能落在10-12度間，西半部到台南空曠地區低溫可能落在8-10度，高雄屏東及花東空曠區域可能10-12度。

大致上這一波的冷空氣強度比不上前兩波強冷高壓南下，但感受上還是會有冷的感覺，水氣雖是轉濕冷，但水氣並不是很充沛，預估山區降雪比不上前幾波，但北部較高山，例如太平山等仍有些機會，降雪也和天氣預報一樣，目前能力可以找到時間點及雪量，不過台灣實際經驗不多，都需要滾動式的修正。下周一開始白天逐步緩回升，一天比一天回溫，預估會有4-5天回暖的天氣，建議好好把握。