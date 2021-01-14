拍賣網站借賣家「發財金」　線上貸快速周轉不用到銀行

▲露天拍賣攜手支付連與凱基銀行 推出「賣家發財金」普惠貸款。（圖／露天拍賣提供）

記者洪菱鞠／台北報導

拍賣網站擴大業務範圍搶銀行貸款服務，蝦皮購物與國泰世華銀行在去年7月推出「蝦米貸」後，露天拍賣也攜手拍付國際與凱基銀行，宣布推出專屬電商賣家的微型普惠貸款，針對平台有短期資金週轉需求的中小型個人賣家，提供線上貸可快速周轉，前60天1.111%超低利率，最高貸款額度達100萬元，主打小額度借錢不用踏進銀行。

露天拍賣總經理曾薰儀表示，露天站上有8成以上賣家屬個人或微型企業，每月交易金額從數萬到數百萬均有，微型與個人賣家優點在於靈活具有彈性，劣勢則是規模與資本不足，短期需要資金融通時，因不容易提供銀行認可的財力證明，很難爭取優惠利率條件，最後多半透過親友小額借貸，營業擴大不易。尤其後疫情時代，再加上年關將近，不論是年前向上游搶貨、提高存貨水位、員工年終獎金準備，需要擴大資金來度小月的網拍賣家約佔7～8成以上。

曾薰儀觀察，相較於商店街，露天拍賣小規模的店家更多，對這些賣家來講，借用5～20萬已經是周轉金概念，而最好動用的額度則是落在20～50萬之間，若透過銀行貸款服務，由於金額小，一般會推薦信用貸款，調高信用卡額度來申貸，但缺點是利率高，此外，也會因為受限於提不出財力證明，在申請上屢屢碰壁；露天推出的「賣家發財金」，雖定義為微型貸款，同樣類似於信用卡額度使用，但可以讓賣家更迅速便利取得資金，且有需要再去動用即可。

露天拍賣的「賣家發財金」線上貸服務，主打免開辦費、無須綁約以及準備紙本財力證明，當平台賣家有小額資金需求時，申請核貸後，賣家可隨時動用資金，隨借隨還，若無動用則免利息，另根據賣家評價與交易服務綜合指標，這項「發財金」將透過支付連和凱基銀行共同發展的信用評等數據模型，提供專屬方案。

而與國泰世華銀行合作推出「蝦米貸」的蝦皮購物，提供申貸額度上限300萬元，貸款利率為2.88%～19.88%，讓有需要的賣家可線上申辦，儘管去年已上線，但官方未擴大宣傳，在金融相關服務上低調推出，且暫不透露賣家使用狀況。Yahoo奇摩拍賣則表示目前無相關規劃。