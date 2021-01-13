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桃園酒駕司機害3死4傷判8年10月定讞　性侵未成年女友下場出爐…

▲桃園貨運司機朱汶珽前年8月間酒駕貨車超速失控撞死3名環保志工案，地院又查出宅涉及性侵未滿16歲小女友，判刑5月。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園貨運司機朱汶珽前年8月間酒駕貨車超速失控撞死3名環保志工案，地院又查出宅涉及性侵未滿16歲小女友，判刑5月。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市男子朱汶珽前年8月間酒後駕駛貨車超速撞死路旁3名環保志工並造成多人受傷慘劇，最高法院駁回其上訴，朱被判刑8年10月定讞，桃園地院又查出朱涉嫌在2018至2019年間對未滿16歲小女有性侵，還導致其懷孕產下1女，法官審結依對於14歲以上未滿16歲女子為性交共2罪，各處3月有期徒刑，應執行有期徒刑5月，還可上訴。

檢警調查，25歲的朱汶珽前年8月24日清晨酒後駕駛貨車行經蘆竹區某彎道上，高速撞上路旁環保志工與一排路旁車輛，事後造成3死4傷慘劇，警方查出朱酒後肇事竟無照駕駛，桃檢依酒駕致死提起公訴；桃園地院審理期間，朱在審訊時聲稱自己主動向警方承認肇事，應符合自首要件希望減刑，但出庭家屬則痛陳朱根本沒資格談自首，地院法官審結判處朱有期徒刑8年10個月，但朱不服上訴高院，高院維持原判，朱再向最高法上訴遭駁回，維持高院8年10個月有期徒刑定讞，目前朱在台北看守所羈押中，另外民事部分則還在上訴中。

另外，桃檢因朱涉在2018年4月至2019年4月間，對未滿16歲的小女友在楊梅區租屋處，在未違反其意願下2度發生性行為，結果造成小女友懷孕，並在2019年6月間產下1女，案經桃園市警局婦幼隊查出送辦，朱在偵訊時坦承犯行，但強調並未脅迫女友之意願下發生關係；女友在筆錄時也承認朱並未強迫她，供詞與朱偵訊時大致相符，檢方偵結依對14歲以上未滿16歲之人性交罪嫌共2次犯行，分論併罰。

桃園地院法官審理時，朱也坦承犯行，但強調未違背女友意願下，法官認為，朱犯前開各罪，雖係對於未滿18歲之少年故意犯罪，然因各罪已將「對於未滿14歲之男女」及「對於14歲以上未滿16歲之男女」列為犯罪構成要件；法官審酌朱對14歲以上未滿16歲之少女，其身、心尚在發育中，對於性智識與自主能力均未臻成熟，竟仍與女子性交行為，致使懷孕產下1女，影響女子生涯發展，所為實屬不該，惟念犯後坦認犯行，足認尚具悔意，本案行為時僅23、24歲，被害女子及其父均表示不欲對朱提出告訴，其父願意原諒被告等情事，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，共2罪，各處3月有期徒刑，應執行有期徒刑5月，還可上訴。

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