瘋電影／順其自然的日子　同性戀或異性戀都順其自然吧

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是一部感覺像是給異性戀者成年人的教育電影，很難想像同性戀的孩子，在異性戀價值觀的世界是怎麼長大的，每個父母都是異性戀除非雙性戀，所以要理解可以，但總是默默期待自己不要中獎這種心態難以避免，但是對於這部電影放在六歲以上實在是太小，片中學生向老師告白，以及國小就開始被大人捉弄生理和鼓勵青少年性交，這實在非常不適合六歲小朋友啊？

現代的孩子資訊爆炸，想要什麼訊息自己GOOGLE就有，而電影分成三部分，第一段是女女快速親密以及身體接觸，第二段高中男同學向老師告白，使得老師心中小鹿亂撞，第三段則是小學五年級就被表姊捉弄，而青梅竹馬的女同學到國中，不斷被同學追問是否已經做了等等，我們的小學都已經這麼開放了嗎？

片 名：順其自然的日子

英文片名：Happy-Go-Lucky Days

類 型：動畫

上映日期：2020-12-18

片 長：00時54分

導 演：佐藤卓哉(Takuya Sato)

演 員：花澤香菜(Kana Hanazawa) 、 櫻井孝宏(Sakurai Takahiro) 、 早見沙織

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：可樂電影

劇情大綱

總有一天，戀愛時的苦痛會化為一段美好的回憶。

百合曾經是非常受同性歡迎的女孩，如今嫁給了一位男人。百合的高中女友小悅以及大學女友綾小姐，皆以朋友身分出席了婚禮。兩人因前任戀人的婚禮而傷心欲絕，卻又互相吸引；

在畢業典禮上，男校老師澤突然被學生矢崎告白，這讓澤老師的內心動盪不已，但典禮仍舊得如常舉行；

小新暫時搬到被父母拋棄的表姊小夜子的家，小新與青梅竹馬美香出於好奇，竟看了小夜子主演的A片；成了中學生的小新與美香，兩人因看了小夜子主演的A片而愧疚不已，一段寫實的成長故事，懷揣著令人費解的情感。

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