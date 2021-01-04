瘋電影／刻在你心底的名字　每個同志的成長都可以出書

文／賴賴

瘋言瘋語：

編劇一直以來就是一個創意比組織力強的導演，所以整部電影除了後半段水了一點以外，在他的作品中算是進步許多的故事發展，但導演似乎沒有幫上太多忙，所以整部電影主要還是在演員的亮麗演技，這部電影票房已經賣到一億，可見同志市場的強大買氣，畢竟電影中有太多能讓同志產生共鳴的設計，最明顯的就是：明明你就是同性戀，為什麼不敢承認，明明就是愛我，為什麼說是好朋友。諸如此類的委屈吶喊，為什麼身為一個同性戀，要承擔這麼巨大的社會壓力，像是家庭毒瘤！明明這就不是他們的錯。

電影最出色的莫過於戴立忍的驚鴻一撇，戴導從眼神到肢體指尖全是戲，那個蘊含在內心深處的最愛，突然把自己變回十七歲的自己的青澀，成熟的壓抑著噴火的心情，超級到位，這部電影就是最後的戴立忍和王識賢，給了美好的結尾，雖然結尾的歌唱實在沒啥必要，而年輕乾淨清爽外型的兩位主角，也撐起了這片的視覺，所以不論劇情有多少ＢＵＧ，過多的尖叫吶喊和裸露，都還是能繼續容忍不是同志觀眾的耐力，總之，編劇也許太多專注在年代環境的說明，而少了腳色間可以發揮的劇情最大化，其實改編劇本可以讓故事更具戲劇張力且好看，本來還期待同志結婚可以放進去，既然戒嚴解除仍然要被苛刻的舍監毒打，為何不讓同志最後來個HAPPY ENDING，這是觀眾私心啦，畢竟只有亞洲只有台灣接受同性婚姻，而事實上他們的原生家庭是否接受。

每個同性戀都可以出一本書，從懷疑自己不接受自己直到妥協，光是自己就有好多戲，不同的家庭元素有著不同的逆境，不能被原生家庭認同的痛苦，使得同志只能在伙伴間相互取暖，但並非每個同志都是百分百同志，有的是雙性戀可以兩邊劈腿，而同志在長期隱瞞家人的環境中長大，行為慣性扭曲，尤其是說謊幾乎是求生本能，這些在青少年應該能有更多發揮，所以這部電影單純就是同志愛情故事。

片 名：刻在你心底的名字

英文片名：Your Name Engraved Herein

類 型：愛情、劇情

上映日期：2020-09-30

片 長：01時54分

導 演：柳廣輝

演 員：陳昊森 、 曾敬驊 、 邵奕玫 、 陳怡叡 、 王識賢 、 戴立忍(Leon DAI) 、 法比歐 、 龍劭華 、 王彩樺 、 洪都拉斯 、 林暉閔

國 家：台灣

語 言：國語

發行公司：氧氣電影

劇情大綱

電影《刻在你心底的名字》故事聚焦在80年代剛解嚴的台灣，一對遊走在友誼，愛慕之間的高中同窗，他們在青春的騷動與性啟蒙的渴望牽引下冒險，因為學妹的出現而讓曖昧關係產生變化。

▲國高中的校園甚是懷念。

▲戴立忍驚鴻一瞥全是戲。

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