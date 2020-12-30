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瘋電影／緝毒風暴　貧苦想翻身只能販毒伊朗有650毒販

文／賴賴

▲▼緝毒風暴。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

評價超級高的一部好作品，劇本太精闢又完整，而劇情流暢無冷場，節奏快速場景爆多，把伊朗毒販狀態描述得相當貼切，編劇真的是功課做得很足，這肯定有警政署的支持才能有如此完整的整體結構理解才能下筆，不論是毒販生態或是販毒頭目的狀態，加上警匪業務與警察內部矛盾等等，劇本真心得好，五顆星推薦的好作品。

飽滿的兩個多小時的劇情，光是緝毒過程就看得超過癮，都是大場面且追緝毒犯的拍攝，太精采了，這個毒販是卯足勁的逃命，所以考驗的是拍攝速度和平穩度，這肯定是攝影師坐在車上拍，等速的汽車行徑，穩定的速度和不失焦的表情，開場就令人佩服，其次在販毒聚會工地上毒販流竄，數十人的大場面狂奔追逐，拘留所內的人滿為患和最後帶出，目前在伊朗有６５０萬販毒者，警察怎麼抓？

片名叫做６５０萬，還一直以為是贓款，竟然是毒販數字，天啊，感覺日本目前的毒品問題也頗大，電影中提及日本也是大宗生意的訊息，真是非常吃驚呀。


片　　名：緝毒風暴
英文片名：Just 6.5
類　　型：動作、劇情、犯罪
上映日期：2020-11-27
片　　長：02時14分
導　　演：撒義德魯斯塔伊(Saeed Roustayi)
演　　員：納維德莫哈瑪查德(Navid Mohammadzadeh) 、 法阿德阿斯拉尼(Farhad Aslani) 、 佩瑞娜伊查蒂亞(Parinaz Izadyar) 、 佩曼莫阿迪(Payman Maadi)
國　　家：伊朗
語　　言：波斯語
發行公司：捷傑電影


劇情大綱

城市充滿了吸毒犯，且大部分都是無家者。負責緝毒的警官薩瑪鐵了心要找到毒販源頭納薩，在經過了多次的追捕行動，終於在納薩的豪宅找到自殺未遂的他。

被捕的納薩一步步接受法律制裁，薩瑪則因為破獲大案子一步步升官，過程中薩瑪卻發現納薩之所以會出現，是起源於整個社會結構腐敗，光制裁一個毒販無法解決根本的問題、無法阻止吸毒犯在他賣命緝毒的警察生涯中增加了6.5倍。

▲▼緝毒風暴。（圖／yahoo）

▲吸毒與毒販被抓進拘留所時，需全裸體避免藏毒。

▲▼緝毒風暴。（圖／yahoo）

▲緝毒警官從立志成為警察當時一百萬毒販，目前650萬，毒販比警察多。

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