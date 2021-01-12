獨／高雄警大放送尾牙禮！一泊一食＋白金銬　分局長笑曝：免抽不限額

▲左營分局發梗圖，表示尾牙酒駕將有特別大禮贈送 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

雖然近期新冠肺炎疫情拉警報，不過還是有些機關團體、企業不免俗的會舉辦尾牙活動，看準這波尾牙聚餐熱潮，高雄市警察局左營分局特別宣告「加碼」免費送，製作梗圖宣傳分局贈送「一泊一食還有白金手銬一副」，但其實是另類的宣導民眾千萬不要酒駕。分局長陳世煌還笑著說：「不限額，歡迎，一定會抓你」。

高雄市警察局左營分局在今年一月初特別製作了梗圖，背景是監獄的鐵牢之外，還有一雙上了手銬的手，而且還特別加註了「尾牙聚餐酒駕禮免抽獎，一泊一食附帶白金手銬一副」，原來是年關將近，又是尾牙高峰期了，再加上農曆春節，各公司機關行號，一定是一攤又一攤、跑不完的聚餐趴，喝酒助興是免不了的，而喝酒不開車，開車不喝酒的道理大家都懂，卻未必每個人都做得到。

所以左營分局才想出這個梗圖，呼籲民眾尾牙及年節大家在跑攤飲酒之際，喝酒不開車、不騎車，多搭乘大眾運輸工具，或利用「指定駕駛」、「酒後代駕」服務，不單單是為了自己的安全，也是為了給等待的家人一個保障，更是給其他用路人平安過好年機會。

左營分局也呼籲為了遏止酒駕，酒駕加重處罰規定已經正式上路，汽、機車分流處罰，機車罰款1萬5千元至9萬元，汽車罰款3萬元~12萬元，累進處罰，除了罰錢之外，駕照也將被吊扣1~2年，如果致人於重傷或死亡，駕照將被吊銷且不得再次考領。