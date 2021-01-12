桃園「1女共侍2男」鄰居爆八卦內幕　竟是稀飯殺人奇案

▲馬男的鄰居（圖）告訴警方，馬男與謝女是情侶，2人共同經營KTV。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

桃園市在6年多前發生一起駭人聽聞的詐保殺人案。男子馬祥富和女友謝足妹，為了要解套債務，竟把歪腦筋動到一名街友身上，表面上供他吃住，還慫恿他與謝女假結婚辦保險，竟是為了殺人詐保計畫。

黃聖嘉告訴本刊，2014年7月，桃園地檢署檢察官相驗一名「肇事逃逸車禍死亡案」的死者徐金龍，詭異的是，徐男死亡地點竟是在民宅，而非醫院，檢察官認為案情不單純，於是將案件交由他清查、偵辦。

黃聖嘉查訪後發現，無業的徐男，經常在桃園內壢火車站一帶活動，6月13日凌晨3點半，卻在楊梅一條偏僻的產業道路，遭車輛高速撞擊，造成全身多處骨折、腦出血及腦水腫，倒臥路邊，所幸被民眾發現送醫，撿回一命，但近1個月後，卻死於住處。

為了釐清真相，黃聖嘉循線前往死者住處調查，當時屋內除了與死者新婚3個多月的妻子謝足妹，還有一位名叫馬祥富的男子。鄰居爆料，其實謝女和馬男才是一對，2人還一起在新竹湖口經營KTV。

黃聖嘉調閱死者的戶政資料發現，謝女與徐男在2014年3月20日登記結婚，詭異的是，謝女隔天就幫徐男投保500萬元的意外險，讓黃懷疑徐的死可能與詐保有關。

為了拼湊3人犯案的證據，警方前往救治徐男的醫院找尋蛛絲馬跡。主治醫師指出，徐男車禍當時傷勢非常嚴重，無法自主進食，必須靠灌食維生，院方還曾向家屬發出病危通知。一般來說，家屬都會希望醫院全力救治，但徐男的妻子謝女卻要求把丈夫帶回家休養，實在有違常理。

雖然醫護人員覺得奇怪，終究還是拗不過謝女要求，在同年7月8日讓徐男出院，沒想到他3天後隨即身亡。徐男死後，謝女第一時間向檢警報請相驗，並向保險公司申請理賠。

檢察官會同法醫驗屍，發現徐男真正死因並非車禍傷勢，而是因為食道被塞滿大量稀飯，飯粒嗆入呼吸道，才導致窒息死亡。由於徐男無法自主進食，顯然是遭灌食致死。

隨著證據逐漸浮現，案情也更加明朗，檢警於是拘提馬男、謝女及王男。馬男、謝女到案後矢口否認犯案，供詞也避重就輕，而共犯王男在警方曉以大義後，坦承受馬男、謝女指使，協助犯下殺人案。



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