　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園「1女共侍2男」鄰居爆八卦內幕　竟是稀飯殺人奇案

馬男的鄰居（圖）告訴警方，馬男與謝女是情侶，2人共同經營KTV。（東森新聞提供）

▲馬男的鄰居（圖）告訴警方，馬男與謝女是情侶，2人共同經營KTV。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

桃園市在6年多前發生一起駭人聽聞的詐保殺人案。男子馬祥富和女友謝足妹，為了要解套債務，竟把歪腦筋動到一名街友身上，表面上供他吃住，還慫恿他與謝女假結婚辦保險，竟是為了殺人詐保計畫。

黃聖嘉告訴本刊，2014年7月，桃園地檢署檢察官相驗一名「肇事逃逸車禍死亡案」的死者徐金龍，詭異的是，徐男死亡地點竟是在民宅，而非醫院，檢察官認為案情不單純，於是將案件交由他清查、偵辦。

男與謝女在新竹湖口經營KTV，因積欠龐大債務，犯下殺人詐保案。（翻攝Google Map）

黃聖嘉查訪後發現，無業的徐男，經常在桃園內壢火車站一帶活動，6月13日凌晨3點半，卻在楊梅一條偏僻的產業道路，遭車輛高速撞擊，造成全身多處骨折、腦出血及腦水腫，倒臥路邊，所幸被民眾發現送醫，撿回一命，但近1個月後，卻死於住處。

為了釐清真相，黃聖嘉循線前往死者住處調查，當時屋內除了與死者新婚3個多月的妻子謝足妹，還有一位名叫馬祥富的男子。鄰居爆料，其實謝女和馬男才是一對，2人還一起在新竹湖口經營KTV。

黃聖嘉調閱死者的戶政資料發現，謝女與徐男在2014年3月20日登記結婚，詭異的是，謝女隔天就幫徐男投保500萬元的意外險，讓黃懷疑徐的死可能與詐保有關。 

謝女和共犯王男強灌稀飯，把無法自主進食的街友徐男活活嗆死。

為了拼湊3人犯案的證據，警方前往救治徐男的醫院找尋蛛絲馬跡。主治醫師指出，徐男車禍當時傷勢非常嚴重，無法自主進食，必須靠灌食維生，院方還曾向家屬發出病危通知。一般來說，家屬都會希望醫院全力救治，但徐男的妻子謝女卻要求把丈夫帶回家休養，實在有違常理。

雖然醫護人員覺得奇怪，終究還是拗不過謝女要求，在同年7月8日讓徐男出院，沒想到他3天後隨即身亡。徐男死後，謝女第一時間向檢警報請相驗，並向保險公司申請理賠。

街友徐男被強灌致死後，他使用的輪椅還留在屋內。（東森新聞提供）

檢察官會同法醫驗屍，發現徐男真正死因並非車禍傷勢，而是因為食道被塞滿大量稀飯，飯粒嗆入呼吸道，才導致窒息死亡。由於徐男無法自主進食，顯然是遭灌食致死。

隨著證據逐漸浮現，案情也更加明朗，檢警於是拘提馬男、謝女及王男。馬男、謝女到案後矢口否認犯案，供詞也避重就輕，而共犯王男在警方曉以大義後，坦承受馬男、謝女指使，協助犯下殺人案。


更多鏡週刊報導
【稀飯當凶器奇案】他淪街友女同事送暖下嫁　溫柔鄉竟藏毒辣奪命計畫
【稀飯當凶器奇案1】出重大車禍卻死在家中　八卦鄰居點破3人同居有玄機
【稀飯當凶器奇案2】莫名被當殺人疑犯　全因他好心幫朋友一個忙

ET快訊
張正偉爆偷吃「喝醉就亂摔東西」　演員妻：玩膩了總會回來
桃園「1女共侍2男」鄰居爆八卦內幕　竟是稀飯殺人奇案
51歲高勝美農村簡陋開唱　同件表演服連穿1年！落魄近照曝光
蔣萬安震撼提案！返還兩蔣時期遭沒收財產　自拆北市選戰未爆彈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「女學生從義大利回來，煩勸居家隔離」　他寄校長信箱造謠下場曝

桃園「1女共侍2男」鄰居爆八卦內幕　竟是稀飯殺人奇案

22歲兒失聯17年「看一眼」遭砍死　母淚控：凶嫌家屬不聞不問

台中騎士上班自摔　起身21秒又遭「3輾撞」卡底慘死！父見畫面沉默

消防正妹找乾爹！「原創猛男」哀嘆：跨年刺骨找乾媽沒人理

獨／不妙！船上10人失聯13天「永裕興18號」　友船衝過大浪碰巨響竟無船員探頭

第3波寒流冷到要命　宜蘭一天1男1女低溫猝死

害何志偉請吃1200份雞排！偽造三倍券可印10億　6人起訴求重刑

《大學生了沒》女星遭控私接業配　前東家求償200萬敗訴

人妻南下追愛返家喊離婚　「小王在臉書曬恩愛」夫崩潰求償60萬

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

泫雅放閃畫面曝光　男友裸上身「下面一大包」！

新版護照放大Taiwan提高辨識度　吳釗燮：在世界通行不會有問題

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

合歡山松雪樓積雪5公分還在下 5℃寒流挾雨今再襲！越晚越濕冷

「128秒恐怖3連撞」畫面曝！台中騎士路滑自摔　慘被3車連擊輾斃

「女學生從義大利回來，煩勸居家隔離」　他寄校長信箱造謠下場曝

桃園「1女共侍2男」鄰居爆八卦內幕　竟是稀飯殺人奇案

22歲兒失聯17年「看一眼」遭砍死　母淚控：凶嫌家屬不聞不問

台中騎士上班自摔　起身21秒又遭「3輾撞」卡底慘死！父見畫面沉默

消防正妹找乾爹！「原創猛男」哀嘆：跨年刺骨找乾媽沒人理

獨／不妙！船上10人失聯13天「永裕興18號」　友船衝過大浪碰巨響竟無船員探頭

第3波寒流冷到要命　宜蘭一天1男1女低溫猝死

害何志偉請吃1200份雞排！偽造三倍券可印10億　6人起訴求重刑

《大學生了沒》女星遭控私接業配　前東家求償200萬敗訴

人妻南下追愛返家喊離婚　「小王在臉書曬恩愛」夫崩潰求償60萬

林德剛轉戰大都會續留就備受關注　透露不排斥長期留在紐約

暖暖包大缺貨！網推「一神器」用3年　讚熱度遠勝、CP值高

機長空姐不戴口罩「機艙開派對」　上百乘客齊狂歡！瘋狂畫面被踢爆

年紀輕卻僵直性脊椎炎上身　醫師：游泳能幫助改善

新台幣早盤勁揚逾4角　來到27.997元

台股平盤下震盪！　僅聯發科漲1.76%續創新高

蘋果將與Hyundai合作開發電動車？據傳台積電、鴻海也在等訂單

洗腎族群這樣吃才營養　腎臟專家解析

戴命定色首飾秀正能量！　Pandora繽紛戒2,000元有找

光泉攜手羽球國手周天成贈書、送牛奶　伴偏鄉孩童健康成長

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

社會熱門新聞

22歲男看一眼遭砍死託夢：好想見媽　母子17年後靈堂見

遠親哥哥約聊天！女海邊慘被硬來2次崩潰

台中騎士上班自摔！起身遭3輾撞慘死

船上10人失聯13天永裕興18號　友船碰撞發巨響竟無船員探頭

17歲少女遭淫辱　竟是親媽恐怖設局

出重大車禍卻死在家中　八卦鄰居點破3人同居有玄機

台中保全員遭3車追撞輾壓慘死　肇逃駕駛回應

128秒恐怖3連撞！台中騎士自摔慘被3車輾斃

天氣太冷…男揪女伴住商旅！3天後陳屍房內

即／台南橡膠廠工人捲入攪拌機慘死

蜜月驚見老公家中偷吃　人妻新婚30天離婚

第3波寒流　宜蘭一天2人猝死

22歲男當街慘死！家屬：上午阻強制送醫下午就發病砍人

消防正妹找乾爹「原創猛男」現身

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

傳北部醫院「感染防控不當」　莊人祥回應了

變臉寒流來了！雨冷→乾凍半台探4°C

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

店員「聽不懂姓氏」！他無奈直接放棄　網掀共鳴

北部醫師疑染疫　病人緊急轉院

破天荒！12天連3波寒流達標　今晨6.4℃入夜最冷探4度

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

(G)I-DLE新歌「舒華PART僅3.9秒」登熱搜

二哈玩蜜蜂腫成豬頭　醫生笑出來

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

男星才出殯6hrs…母也身亡　弟弟3天痛失2至親

印神童預言2月災難　影片遭YT下架

更多

最夯影音

更多
暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收
泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面