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本土病例再現？北部醫師驚傳染疫情恐成國內首例　病人緊急轉出

▲▼今(12/3)新增1例境外移入，中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

▲莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

華航人道包機11日從關島載運47人抵台，沒想到北部某醫院同日晚間傳出疑似感染管控不當，不僅將病患全數轉院，甚至有醫師疑似染疫。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應，如果有任何確診病例，一定會在隔日的記者會上公布。

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關島中華總會基於人道及當地人士醫療需求的考量，向華航提出包機申請，這架編號B-18662的班機在11日傍晚5時25分降落桃園機場。據了解，搭乘包機的旅客包含因疫情無法出國就醫的關島民眾，以及因疫情失業但仍留在關島與塞班島的台灣民眾。

機上47人中共有5人有就醫需求，另外還有4名陪病家屬，其他一般旅客則按照正常程序入境，沒有相關症狀就送居家檢疫，如果入境前14天有症狀，會先安排採檢再送往檢疫所。然而，就在11日晚間，北部某醫院突然傳出暫時不收病患，原本安排好的手術也全部暫停，甚至連住院病患也全數安排轉院，疑似出現感染管控不當的狀況。

根據《自由時報》報導，該醫院有收治新冠肺炎確診病患，如今傳出醫師疑似染疫，導致民眾不安才會向媒體爆料，不過，這項消息並未獲得指揮中心證實；假如檢驗後真的確診，這不僅是繼紐籍機師之後國內再現本土案例，也可能成為台灣第一例醫師確診個案。

消息傳開後掀起網友正反意見熱議，有人擔心疫情擴大，也有人仔細分析後發現，醫院早在包機抵台之前就主動通報有問題，或許是發生了某種緊急狀況，一切還是以指揮中心公布的消息為主，不用太過恐慌。對此，指揮中心發言人莊人祥11日被問及此事時強調，如果有任何確診病例，一定會在隔日的記者會上公布。

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