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JFK辣模跨年現身台南！下跪舉牌「讓你看看」　警局長快走離開

▲▼ 郭鬼鬼 。（圖／翻攝自IG、臉書）

▲曾是JKF封面女郎的郭鬼鬼現身街頭舉牌 。（圖／翻攝臉書，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

台南跨年晚會改採線上直播，大街上冷冷清清，不過身材火辣的爆乳網紅「郭鬼鬼」當晚現身街頭，下跪舉著「讓你看看」的牌子。她表示，沒有要徵求什麼，只是要諷刺之前在北部舉牌徵乾爹、徵炮友的歪風。

2020年12月31日晚間，台南跨年晚會雖然停辦，但仍有攤販擺攤，而就在大街上，網紅「郭鬼鬼」下跪舉牌，寫著「你有看過這個女孩嗎？她是郭鬼鬼，長的超級可愛 如果你沒看過現在讓你看看」。

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▲▼ 郭鬼鬼 。（圖／翻攝自IG、臉書）

▲郭鬼鬼稱此舉是為了諷刺最近的舉牌事件 。

郭鬼鬼隨後也在臉書PO出照片，總結2020年的心路歷程，稱回想今年的許多第一次，包括首次上節目、拍電視廣告、當活動主持等，「一路走來不容易，謝謝痣友們的支持」。

《自由時報》指出，當時台南市警局長詹永茂套上外套低調出巡，郭鬼鬼的舉動引起局長同行幕僚關注，不過看了牌子內容，並沒有違法，就快步離去。

對於為何要做出這個舉動，郭鬼鬼說是為了諷刺最近的舉牌事件，如果舉牌求關注沒錯，但如果違反法律或挑戰社會道德就不對。

實際上，西門町近日出現舉牌部隊，專找男友、乾爹，還有F奶網紅「橫綱凱咪」帶著1名SWAG女優舉牌「徵炮友」。警方獲悉後，將1行5人依妨害風化等罪帶回警所偵辦。

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