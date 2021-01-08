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紡織業上班！OL忙炸「早到晚退1小時」　主管1句...扯出暗黑文化

▲辦公室,上班族（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友在紡織業上班，由於工作量龐大，她幾乎都得早到、晚退各半小時；沒想到，明明事情都做完了，也超過下班時間，主管竟暗示她「應該繼續留下來加班」，此舉令她十分不解，而這種扭曲的職場文化也引起廣大共鳴。

「準時下班錯了嗎？」女網友在dcard提到，因為工作很多，客戶的交期很趕，她都會提早半小時到公司，下班基本上也晚半小時才離開。

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儘管原po都有把事情做完或是告一個段落，主管仍有微詞，甚至會挖苦她說，「今天這麼準時下班啊！」暗示她應該繼續留下來加班。

對此，她滿頭問號，「可能我不是主管位階的人，不懂加班的好處，但公司沒有加班費啊，為何公司的其他人都這麼奴，幾乎每天加班，那些加班的人是下了班不知道要幹嘛才一直待在公司嗎？一直加班不就是自己效率不好，為何老闆這麼喜歡愛加班的員工？想問大家都是這樣無償加班加到幾點？」

▲▼示意圖,工作,累,成人,業務,商人,事業,疲勞,企業,危機,雇用,無助,鬱悶,辦公室,文件,失敗,亞洲人,絕望（圖／123RF）

▲示意圖，與本文無關。（圖／123RF）

許多人對此心有戚戚焉，感嘆「台灣很多老闆都喜歡加班系演員。除非會付加班費或分紅年終很多，不然遇到這種環境，個人不會待太久，我也是換了幾家公司，才找到比較正常的老闆」、「老前輩們的思想就是認為越晚下班，讓老闆認為他們很認真，明明事情都忙完了，卻不能離開，真的很討厭這樣的公司文化」、「我以前老闆超愛人留下來加班，導致我那些同事們加班兩個小時都算正常，假日還會來自主加班」、「紡織業哈哈」、「我也是紡織業，責任制沒有加班費，每天事情都很多，真的覺得心累」。

另外，也有同行人境遇全然不同，「我之前也在紡織業做過，但是他們都準時下班欸」、「我也是紡織業，但都準時上班下班，只有主管會晚一點，公司除了過年以外，不給台灣人加班，太貴了效率又不好，做了四年半路過」、「同樣紡織業的來報到，下班的時候各種和諧，還是個超級菜鳥的時候，一到點帶我的姐姐還有其他人就開始催我下班」。

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