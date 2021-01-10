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玉山氣象站沒暖氣「冰櫃裡工作」！林佳龍霸氣加碼：送一箱暖暖包

玉山初雪。（圖／氣象局）

▲玉山氣象站下探零下14度，工作同仁「冰櫃裡工作」。（示意圖／氣象局）

記者柯振中／綜合報導

全台20縣市低溫特報，高山飄雪，玉山更是低溫下探-14度，氣象站的工作同仁等於「在冰櫃內工作」。對此，交通部長林佳龍回應，下週將準備一箱暖暖包，等待運補時一同上去，留言也被氣象局長鄭明典轉發留言，「感謝部長！」

鄭明典9日晚間說明，玉山北峰氣象站的氣溫持續走低，7日晚間6點半開始，最高溫只有-5.7度，低溫下探-14.1度，氣溫長時間落在零度以下。

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鄭明典透露，北峰站裡面沒有暖氣，工作同仁暴露在低溫下，等於在冰櫃裡工作，還要等一星期才有得運補，到時候應該多運些暖暖包上去。

▼玉山氣象站溫度超低，沒有暖氣可以使用。（示意圖／氣象局）

玉山初雪。（圖／氣象局）

事件曝光後，引起網路議論，交通部長林佳龍也出面留言，會準備一箱暖暖包，下週運補時一起運上去。對此，鄭明典則在臉書分享留言，「感謝部長！我們馬上安排，以後也會增加暖暖包補給！再次感謝部長～。」

▼林佳龍霸氣加碼暖暖包，鄭明典截圖感謝。（圖／翻攝自臉書／鄭明典）

▲▼玉山氣象站「零下14度」沒有暖氣　鄭明典：等於在冰櫃中工作。（圖／翻攝自臉書／鄭明典）

眾多網友看完，紛紛在下方回應，「發熱衣褲可能也很需要」、「玉山站全體同仁感謝部長及局長」、「希望在山上的工作人員都要好好加油」、「多煮一些熱食補充熱量。」

此外，也有人疑惑，為何不使用煤油式暖爐，或使用電毯、電暖器等物品。對此，鄭明典則回應，山上電力不足，且運補是透過直昇機，煤油不能上機，所以只能用最傳統的方式取暖。

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▼鄭明典留言解釋，為何不能使用電暖器、煤油暖氣等物品。（圖／翻攝臉書／鄭明典）

▲▼林佳龍送暖暖包,玉山氣象站,鄭明典,暖氣,。（圖／翻攝臉書／鄭明典）

 
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