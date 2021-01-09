　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「看我降落！」滑翔傘好手高空觸電慘死　未婚妻親睹最後身影崩潰

▲▼　英國滑翔傘好手塞利（Wayne Seeley）去年6月跳傘發生意外，撞上高壓電纜線觸電身亡。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲41歲的塞利是英國頂尖滑翔傘運動員，早在16歲就開始接觸滑翔傘運動，擁有長達25年相關經驗。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國滑翔傘好手塞利去年6月跳傘，曾在空中致電未婚妻，要她看著他帥氣降落地面，豈料竟是親眼目睹他撞上高壓電纜，裝備瞬間爆出火花，緊接著發出巨大聲響冒煙，墜落身亡，後續引起當地多場大火。此案7日召開調查庭，確認死者飛行裝備並無問題，且未婚妻事發前曾接到塞利電話，要她走出家門看他降落，豈料竟親眼目睹意外發生。

綜合英媒每日郵報、Gazette Series等報導，41歲的塞利（Wayne Seeley）是英國頂尖滑翔傘運動員，早在16歲就開始接觸滑翔傘運動，擁有長達25年相關經驗。就在2020年6月2日這天，他來到格洛斯特郡玩滑翔傘，先是於12時09分發簡訊告知未婚妻碧曉普（Leanna Bishop）告知準備起飛後出發，並於12時59分一邊飛行一邊打電話，要她走出家門，看他降落在家裡附近的空地。

豈料意外就此發生。碧曉普指出，她當時站在花園裡看著塞利一如往常順利往下降，但卻突然發現他身上裝備碰到一旁1.1萬伏特高壓電纜線，隨即爆出火花，接著爆出一聲巨響後冒煙，她當場嚇到急忙與身旁男性友人衝向塞利降落地點，其他人趕緊通報緊急部門。外傳事發當下的聲響傳遍整座村莊，但經過送醫急救，塞利仍因傷重過世。

▲▼ 滑翔傘。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲外傳事發當下的巨響傳遍整座村莊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

這起事件造成當地多起火災，且有100多間房屋斷電；依據醫師的說法，塞利是觸電而死，且此事件並非因酗酒或嗑藥引起，儘管已知塞利生前服用治療疼痛及發燒的藥物。

當時在場人士表示，塞利事前就已經知曉降落地點周遭有高壓電纜線的存在，也曾說一切都必須做到完美才能安全降落到地面。當局針對此案進行正式調查，確認塞利當時身上的裝備確實適合飛行，並非因裝備因素導致死亡。

「這感覺真的很不真實」，碧曉普坦言，原本她與塞利計畫結婚共組家庭，在她歷經艱難時刻的當下，是塞利陪在身旁讓她重新振作，「他是那麼善良、有愛心、有趣的人，我會很想念他的。」

►男約砲激戰「％％聲超響亮」絕頂升天　右手僵直全裸張嘴慘死
►空姐遭11男硬上陳屍浴缸...生前熱吻畫面曝！富少辯：是她強吻我
►世界唯一「蘆筍占卜師」…斷言疫情6月停止　去年預測準確率曝光

聽Podcast掌握美選及國際局勢

天然植物成分！克蘭詩身體調和護理油，冬季乾燥全身都滋潤

ET快訊
聯電8吋晶圓廠傳出巨大爆炸聲！　冒出陣陣煙霧
花300元刮刮樂沒中半個號碼　結果竟有「神秘圖案」翻15倍
「坐好友身上搖」19秒外遇片瘋傳　甜美女星公開道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本關西3府縣籲納緊急事態　東京連3天單日逾2000例

葬禮親友哭一片…4天後「死者」踏進家門　妻嚇壞：那我埋掉誰？

祭司夥同2信徒輪流性侵！事後囂張「拖女屍」回被害人家門口

紐約時報：現在彈劾川普仍有用　可阻2024捲土重來

國會附近發現「滿車炸彈槍枝」！川粉暴動　裴洛西淪頭號暗殺目標

馬斯克推「Signal」！撞名股票意外狂飆1100%　正主出面：我們才對

吵買智慧型手機被拒！16歲少年「氣推弟弟下水」再跳井雙亡

川粉「帶識別證」去國會鬧事　照片露餡秒被炒魷魚！

輝瑞研究新發現！疫苗對新冠變種「有強烈免疫反應」　英官秒打臉

「坐好友身上盡情搖」19秒露乳外遇片遭瘋傳　知名女星公開道歉！

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

直擊！熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪　兩腳踩地緩緩嚕過濕滑雪地

江蕙錄製語音相挺許富凱，預告2月會現身小巨蛋

超級嬤寶！柴犬想跟鄰居出去玩　被媽抓回家罵...露無辜眼神討拍

台中五寶爸二度放鳥新老闆！　至今未去上班…LINE對話曝光

2000公尺「太平山莊」21:00降雪 白茫茫一片！民眾追雪成功超興奮

日本關西3府縣籲納緊急事態　東京連3天單日逾2000例

葬禮親友哭一片…4天後「死者」踏進家門　妻嚇壞：那我埋掉誰？

祭司夥同2信徒輪流性侵！事後囂張「拖女屍」回被害人家門口

紐約時報：現在彈劾川普仍有用　可阻2024捲土重來

國會附近發現「滿車炸彈槍枝」！川粉暴動　裴洛西淪頭號暗殺目標

馬斯克推「Signal」！撞名股票意外狂飆1100%　正主出面：我們才對

吵買智慧型手機被拒！16歲少年「氣推弟弟下水」再跳井雙亡

川粉「帶識別證」去國會鬧事　照片露餡秒被炒魷魚！

輝瑞研究新發現！疫苗對新冠變種「有強烈免疫反應」　英官秒打臉

「坐好友身上盡情搖」19秒露乳外遇片遭瘋傳　知名女星公開道歉！

寒流強襲63hrs「全台至少69人猝死」　花蓮1人突倒車內路人嚇壞

日本關西3府縣籲納緊急事態　東京連3天單日逾2000例

阿里山冬季優良茶競賽出爐　發酵及烘焙度決勝負

金唱片漏網／THE BOYZ鏡頭底下跨「禮儀腿」、90度彎腰！原因超暖

炎亞綸獨挑大樑接直播主持棒　「偷師」綜藝大咖學撇步

葬禮親友哭一片…4天後「死者」踏進家門　妻嚇壞：那我埋掉誰？

42號隧道開工！打通阿里山森鐵最後一哩路...預計2023全線通車

呆萌金初次見雪興奮笑容藏不住　銀白天地嗨做「空中腳踏車」

祭司夥同2信徒輪流性侵！事後囂張「拖女屍」回被害人家門口

謝淑薇阿布達比女網未能逆轉烏克蘭　單打32強止步續戰女雙

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

國際熱門新聞

快訊／倫敦進入「重大事故狀態」！

4男全是菲空姐閨蜜　出遊照曝

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

住院感覺有人偷窺　通風口有人臉

「坐好友身上搖」知名女星19秒外遇片瘋傳

「川普已精神失常」眾院下周啟動彈劾程序

快訊／推特宣布「永久移除」川普帳號

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

Google街景「詭異遺骸」超完整

川普：我不會參加拜登就職典禮

男約砲％％聲超響　右手僵直慘死

影／金髮妞雙腳詭異「反折270度」　驚悚影片曝

拜登：川普不來就職典禮是好事

「美國變種病毒」恐已現身　白宮：傳播力高50%

更多熱門

相關新聞

才剛被求婚…準人妻下秒「慘墜66樓高」懸崖

才剛被求婚…準人妻下秒「慘墜66樓高」懸崖

奧地利一名男子計畫已久的一場浪漫求婚，竟然成為悲劇。當時這對情侶相約一起攀登法爾克特山（Falkert），攻上山頂後，男子單膝跪地向女友求婚成功，沒想到女子才剛升級成幸福的準人妻，下一秒卻失足跌落將近200公尺高的懸崖，墜落高度相當於66層樓。

未婚妻聽好友建議逼薪水上繳　他：不結了

未婚妻聽好友建議逼薪水上繳　他：不結了

少年爬火車頂自拍...下秒 「觸電燒成焦屍」

少年爬火車頂自拍...下秒 「觸電燒成焦屍」

即／工人觸2.2萬伏　頭皮爆裂昏迷搶救

即／工人觸2.2萬伏　頭皮爆裂昏迷搶救

夫妻觸電亡　兒破門搶救也送命

夫妻觸電亡　兒破門搶救也送命

關鍵字：

滑翔傘未婚妻觸電

讀者迴響

熱門新聞

追劇到一半…人妻驚覺「他打呼聲消失」狂搖叫不醒　送醫哭了

富王鴨肉小老闆7度鞠躬道歉了！

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

蛇精男消失31天突發「我感染新冠肺炎了」

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

首創台灣直播平台　黃立成裸退驚人價碼爽入袋

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

監獄貓困門縫2小時　伸手哀求救

明明帶貓出門變羊駝　網：怎有脖

五寶爸拿了4500元紅包卻不上工

《逃跑吧好兄弟》驚傳停播！

更多

最夯影音

更多
施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了
采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面