「看我降落！」滑翔傘好手高空觸電慘死　未婚妻親睹最後身影崩潰

▲41歲的塞利是英國頂尖滑翔傘運動員，早在16歲就開始接觸滑翔傘運動，擁有長達25年相關經驗。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國滑翔傘好手塞利去年6月跳傘，曾在空中致電未婚妻，要她看著他帥氣降落地面，豈料竟是親眼目睹他撞上高壓電纜，裝備瞬間爆出火花，緊接著發出巨大聲響冒煙，墜落身亡，後續引起當地多場大火。此案7日召開調查庭，確認死者飛行裝備並無問題，且未婚妻事發前曾接到塞利電話，要她走出家門看他降落，豈料竟親眼目睹意外發生。

綜合英媒每日郵報、Gazette Series等報導，41歲的塞利（Wayne Seeley）是英國頂尖滑翔傘運動員，早在16歲就開始接觸滑翔傘運動，擁有長達25年相關經驗。就在2020年6月2日這天，他來到格洛斯特郡玩滑翔傘，先是於12時09分發簡訊告知未婚妻碧曉普（Leanna Bishop）告知準備起飛後出發，並於12時59分一邊飛行一邊打電話，要她走出家門，看他降落在家裡附近的空地。

豈料意外就此發生。碧曉普指出，她當時站在花園裡看著塞利一如往常順利往下降，但卻突然發現他身上裝備碰到一旁1.1萬伏特高壓電纜線，隨即爆出火花，接著爆出一聲巨響後冒煙，她當場嚇到急忙與身旁男性友人衝向塞利降落地點，其他人趕緊通報緊急部門。外傳事發當下的聲響傳遍整座村莊，但經過送醫急救，塞利仍因傷重過世。

▲外傳事發當下的巨響傳遍整座村莊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

這起事件造成當地多起火災，且有100多間房屋斷電；依據醫師的說法，塞利是觸電而死，且此事件並非因酗酒或嗑藥引起，儘管已知塞利生前服用治療疼痛及發燒的藥物。

當時在場人士表示，塞利事前就已經知曉降落地點周遭有高壓電纜線的存在，也曾說一切都必須做到完美才能安全降落到地面。當局針對此案進行正式調查，確認塞利當時身上的裝備確實適合飛行，並非因裝備因素導致死亡。

「這感覺真的很不真實」，碧曉普坦言，原本她與塞利計畫結婚共組家庭，在她歷經艱難時刻的當下，是塞利陪在身旁讓她重新振作，「他是那麼善良、有愛心、有趣的人，我會很想念他的。」

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