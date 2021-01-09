消防署長陳文龍南下嘉義　表揚績優有功消防人員

▲消防署長陳文龍(圖中)親臨嘉義市，感謝績優消防人員英勇救人 。（圖／嘉義市消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

消防節是屬於消防同仁重要及別具意義的日子，趕在消防節到來之前，署長特地南下嘉義市消防局，親自頒發10位服務滿30年的績優人員獎狀，並致贈加菜金，以體恤同仁全年無休堅守崗位辛勞。

署長陳文龍親臨除對績優消防人員英勇救人事蹟，致上最崇高的敬意外，並感謝所有警義消與志工朋友，全年無休為保障民眾生命安全與財產而努力，無私奉獻成為民眾最堅實的依靠，尤其是防疫期間台灣實施精準防疫，嘉義市政府消防局目前執行專案勤務達21車次，第一線救護同仁為防疫，可說做出極大貢獻，他對同仁付出予以大大肯定與感謝。



陳文龍親頒加菜金，由第一消防大隊大隊長李宗儒代表接受，呂文儒等合計10位接受表揚的績優同仁一一接下獎狀，局長蘇耀星表示歡迎署長百忙之中親臨來「嘉」勉勵及慰勞同仁，並感謝陳署長自上任以來對於嘉義市的消防廳舍及各項車輛器材裝備都全力支持，更在前瞻二計畫中，協助核予嘉義市110年度第二分隊新建廳舍工程7千萬、消防車及搶救裝備約700萬等補助案，全面提升嘉義市公共安全能量，讓同仁衝鋒陷陣之餘無後顧之憂，成為消防戰士於第一線救援時最有力的後盾。

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