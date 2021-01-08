台中男童被逼跪霸凌！身分起底「3人竟是親戚」　教育局回應了

▲台中傳出校園霸凌事件，引發網友討論。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

記者葉國吏／綜合報導

台中某國中傳出校園霸凌事件，一名男學生被兩名同學逼迫下跪，再用甩棍痛打屁股、大腿及小腿，影片曝光後讓網友氣炸。對此教育局表示，除請學校依規聘請委員深入調查外，同時追究學校第一時間是否進行校安通報，及學生後續輔導處遇措施。

有網友7日晚間在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出霸凌影片，表示被打的男童沒有父母，負責照顧的阿嬤不會處理孫子被霸凌的事，因此請人將影片po網求救。據悉，目前該文及影片已刪除。

▲目前校方跟警方都已介入調查。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

許多網友看完影片後跑到校方粉專留言，「學校麻煩嚴懲，別放任」、「麻煩請校方好好重視處理集體霸凌事件啊！！真的有夠誇張」、「請正視霸凌事件」、「希望校方趕快處理，不要到時候出人命才在處理」。

根據《中國時報》報導，教育局表示，有2位男學生懷疑遭告密，於是5日放學後在校外以棍棒打同學。根據了解，這3名學生是親戚，遭毆打的學生已請阿嬤帶去驗傷及報警，2位行為人家長也帶學生向阿嬤及被行為人道歉，但案發後仍到校正常上學。

教育局除了請學校依規聘請委員深入調查外，也會追究學校第一時間是否進行校安通報，及學生後續輔導處遇措施。