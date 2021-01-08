他上交流道「車壓虛線沒打方向燈」罰3千　申訴無效但「線消失」

▲賴男開車準備進入國道1苗栗交流道時，因跨越虛線未打方向燈，遭人檢舉因而被罰3000元。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣公館鄉1名賴姓男子，先前開車準備進入國道1號苗栗交流道南下匝道時，疑遭拍照檢舉跨越虛線未打方向燈，挨罰3000元；賴男不服，認為他直線行駛「主線道」不應有跨越虛線要打方向燈的問題，因而向高公局申訴，但高公局卻以「設計尚無不妥」為由回覆。但賴男年底再次回到現場卻發現「虛線已被塗銷」，氣得大罵「根本是設陷阱」！

賴男無奈表示，收到罰單時覺得很莫名其妙，自己當時行駛的是主線道並非幹線道，幾乎直行又沒有變換車道的需求，又何須打方向燈？認為是高公局畫設引線的錯誤；但令人生氣的是，就在和高公局申訴完之後，卻得到「工務段畫設方式並無不妥」回覆，當然自己也只好摸摸鼻子繳了罰款。

▲▼賴男因跨越虛線而遭罰款，但高公局日後又更改虛線畫設方式，時間的巧合讓賴男氣憤難平。（圖／記者黃孟珍翻攝）



賴氣憤的表示，就在自己繳完罰單3個多月後再上同地點的匝道時，卻發現工務段竟按照自己之前主張的方式，偷偷變更了虛線的位置；這不就是前腳說沒問題不承認錯誤，後腳又偷偷變更成為正確的畫設方式；這才是令人爆氣的主因。

▲日後賴男再度上國道匝道口時，竟發現高公局新規劃的主線道，已偷偷移位。（圖／記者黃孟珍翻攝）

高公局苗栗工務段長朱建源則指出，高公局2020年10月頒佈新規範，只要靠近國道主線道這一側，都定位為主幹道，其餘為次線車道，穿越虛線應以次線車道為主，只要跨越虛線，就一定要打方向燈。此件更改虛線畫設和賴男被檢舉罰款是沒有關係的；只是剛好是時間上的巧合。

國道警察也表示，高速公路劃設穿越虛線之車道，不管是否由主線車道或前揭車道變換到另一車道，均應依規定使用方向燈，違者依《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第4款「未依規定變換車道」舉發，可處新臺幣3000元罰鍰。因此，不論穿越虛線是否變更、修改，車子跨越虛線都需要打方向燈。

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