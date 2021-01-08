處女男嫌太髒！丟掉女友「25年小被被」：幫妳戒怪癖　她崩潰喊分

▲原PO崩潰痛哭喊分。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友生氣指出，因為男友有潔癖，所以把陪伴她25年的小被被擅自拿去丟掉，說是要幫她改掉抱小被被的怪癖，「那就是條破浴巾，還很臭」。原PO得知後氣炸，認為男友非常不尊重她，而且一開始就說過小被被的重要性，也有固定清洗，當天晚上還痛苦到無法入睡，崩潰喊出分手。

該名女網友在臉書「靠北星座」發文，有一條陪伴她25年的小被被，不管去到哪都會帶身邊，沒有抱著會睡不著。跟交往一年的處女座男友最近展開同居生活，一開始就說過小被被的重要性，而且都會固定清洗，不會有可怕的味道，但男友有潔癖，無法接受她的小被被，有一天趁她不在家時擅自拿去丟掉。

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她回到家後發現小被被不見，立刻質問男友，沒想到男友卻說「對阿我丟了，你找不回來了！不就是一條破浴巾，再買一條不就好了，而且你那條還很臭」，還說要幫她戒掉這個怪癖。女友氣得痛哭，向男友提出分手，並要他滾出去，「你知不知道小被被對我的重要性？憑什麼丟掉我的東西？」

▲男友將她心愛的小被被丟掉。（圖／翻攝自Facebook／靠北星座）

男友卻理直氣壯地說，「為了一條浴巾分手太誇張，到底有什麼好氣的？我是在幫妳，不是在害妳，難道妳80歲了還要抱著妳的破浴巾？」聽到男友的回應後她感到很痛心，「如果知道男友不能接受，當初就不會跟他同居了」。

對此，許多網友也直呼「太過分」，「完全不能接受，如果是我絕對要分手」、「丟我的小布布的，除了放生外！我一定還會詛咒他孤老終身」、「上次碰我被被的人，現在草不知道有沒有人幫牠（他）除」、「過度干預他人生活的人，真的很討厭」。還有人神來一筆說，「處女的潔癖永遠是對別人，不是對自己」。