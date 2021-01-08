全台道路管制一覽！台7線、合歡山「限掛雪鏈」才可通行

▲各地高山今日紛紛下雪，道路路面結冰。（圖／記者張榮恩攝）

記者李宜秦／台北報導

受到寒流南下影響，今日各地高山紛紛降雪，交通部公路總局表示，高山結冰、積雪等因素，今日部分道路實施管制措施。

1/8道路管制措施：

(一) 台7線47K(下巴陵)~66K(明池)：今(8)日6時解除管制，後續視路況機動調整。

(二) 台7甲線30K(南山)~74K(梨山)：今(8)日限掛雪鏈通行。

(三) 台8線99K(榮興)~151K(洛韶)：今(8)日7時解除管制，後續視路況機動調整。

(四) 台14甲線18K(翠峰)~41.5K(大禹嶺)：今(8)日限掛雪鏈通行。

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▲1/8道路管制。（圖／公總）

公總表示，管制路段均已完成橫向單位聯繫及部署規劃作業，公路總局特別籲請用路人留意上述路線之管制訊息，並機動成立緊急應變小組監控守視，依據中央氣象局最新情資即時調整因應並發布最新路段管制訊息。

為避免駕駛行經低溫高山路段，可能造成身體不適，進而影響行車安全，請用路人評估身體狀態，並做好雪地開車注意事項。另公路總局將嚴密監控路況，除增派保全人員巡查回報外，並加強路況資訊之揭露。

倘若發現路面有結冰之虞，將會管制限掛雪鍊通行，或進而預警性封閉等作為，由於寒流侵襲期間相關道路管制通行作為將影響民眾通行，籲請用路人密切注意公路訊息預為規劃行程。

公路總局轄管道路路況訊息，民眾可透過公路總局全球資訊網、省道即時交通資訊APP、公路路側可變資訊系統、警察廣播電臺、國家公園管理處等瞭解最新路況訊息。