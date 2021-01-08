升級5G 超有感！網紅體驗多視角節目、AR 書櫃　超快網速用過回不去！

▲電獺少女宇恩帶大家看升級中華電信5G方案後，一整天都用手機在做什麼事。（圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

5G時代來臨，你跟上了嗎？自iPhone 12系列開賣，吸引許多人換新機並升級為5G資費，電獺少女宇恩先前還鐵齒說自己不會這麼早更換5G，沒想到趁著合約到期選擇升級中華電信精采5G方案的她立刻覺得速度超有感變快，直呼「被5G超快網速寵壞」，更體驗到許多中華電信的5G應用服務。這次她要分享「平常一天用手機都在幹嘛」，帶大家一睹在5G高速飆網的加持下，多了哪些吸引人的服務，讓她手機一刻也不離身。

高速飆網跳看影片不卡頓 多視角節目要看哪個畫面由你決定

「平常假日我都可以宅在家裡用手機一整天！」宇恩說。對於許多人而言，使用網路最大的訴求就是要「順暢、快速」，自從升級到5G，宇恩最有感的就是「高速率」的特性。尤其現在YouTube影片當道，對於重度使用者來說，每天有看不完的資訊和影片，為了節省時間有時候會需要跳著看，以往最苦惱的就是每次要跳轉時，就會遇到讓人煩躁的「轉圈圈」，現在升級5G後，不管怎麼跳都可以很快無縫銜接。

近期尾牙將至，為了表演節目練習舞步的宇恩，大推中華電信Hami Video 5G館的韓國《THE SHOW》節目「多視角」功能，可以自由切換想要看的視角，從前、後、左到右應有盡有，還可以最多選擇3名成員特寫出現在畫面右側，就不會錯過喜歡成員的細部畫面，讓自己做自己的導播，解決平常用YouTube上看舞蹈影片只有單一鏡頭，碰到要學習特定角色舞步的苦惱。

針對運動迷需求，中華電信也於中職賽事期間支援4K多視角賽事轉播，可以從主審、球員及啦啦隊視角，觀看到比賽中每一個細節，從此再也不會錯過關鍵時刻的精采畫面！此外，Hami Video 1月9日、10日將獨家直播韓國GDA金唱片獎頒獎典禮，並預計在1月下旬還將提供獎頒獎典禮的多視角觀看，讓粉絲們能隨心所欲切換各種角度觀看喜愛的偶像，喜愛韓流的粉絲千萬不要錯過這場韓國年度音樂盛事！

▼多視角功能讓自己做自己的導播，隨心所欲切換視角。（圖／翻攝自影片）



擁有自己的「AR專屬書櫃」 真人說書、360度環景享受沈浸式閱讀空間

在閱讀體驗部分，宇恩則推薦Hami Book裡面的「AR書櫃」，出生在滑時代的宇恩坦承，自己以前是不太看書的人，因為生硬的文字有時候難以閱讀，但AR書櫃與實境結合的閱讀模式顛覆過往想像，在這裡可以設定自己的書櫃、找到自己想看的書。在AR書櫃裡不僅結合真人說書跟360度環景，將文字變成可以直接「聽到、看到」的畫面，加深沉浸、互動體驗，讓人欲罷不能。



▼真人說書跟AR虛擬實境，讓讀書變得更有趣。（圖／翻攝自影片）



室外實測5G高速飆網！用過就回不去了

5G開台以來，應該還是有很多人對於「高速率」的概念很模糊，宇恩進一步解釋，可以把5G想像成一條有很多線道的高速公路，每一台車子就代表一筆資料，中華電信之所以能提供高速網路，就是因為在最主流的3.5G頻段上有最大90MHz頻寬，頻寬越大代表速度越快，像別人的高速公路只有40、60條，但中華電信有90條，可以容納更多車流，當然在上面的速度就越快、越順暢。宇恩實際體驗後驚呼「真的用了5G後就回不去了」。

▼宇恩實際體驗中華5G直呼速度非常快。（圖／翻攝自影片）





中華電信與KKBOX合作 首推Hi-Fi無損音質

對於平常有聽音樂需求的人，宇恩也非常推薦使用中華電信精采5G方案搭配KKBOX，尤其KKBOX在2020年7月時宣布成為台灣首家推出Hi-Fi無損音質的串流平台，只要在KKBOX 中歌曲右側看到「Hi-Fi」的圖示，就代表支援無損音質播放，不管是華語、日韓或是西洋歌曲應有盡有。

什麼是Hi-Fi無損音質呢？這個標示代表「音樂本身最真實的聲音」，保留歌手唇齒、口水聲，採用 16bit/44.1kHz 或 16bit/48kHz 取樣率的 FLAC 音檔格式，等同於 CD 的細膩音質， 全面提升你的音樂聆聽層次感。宇恩笑著說，「有點像是女生化妝、素顏的差異」，在對比圖中可以看到兩者的音樂細節明顯有差異，無損音質因沒有被壓縮過，所以聽到的音質可以更細膩。

▼上頭有Hi-Fi標示的就代表提供無損音質。（圖／翻攝自影片）

▼Hi-Fi無損音質可以聽到最原始的唇齒聲。（圖／翻攝自影片）





宇恩表示自己全家都是中華電信的老客戶，前面推薦的應用服務有許多是5G客戶免費使用，有些則是需要每月小額付費，她也貼心的將所有資訊整理成表格，讓大家可以一目瞭然。另外，許多人關心的iPhone 12系列資費方案及5G應用服務的相關資訊也可以參考本文下方連結。

曾經鐵齒說過不會這麼早申辦5G的宇恩，趁著更換手機順勢升級，沒想到一用就被超快網速給寵壞，還能享受中華電信眾多的5G應用服務，非常推薦還沒有申辦的朋友可以參考，一起加入「高速飆網」的行列！

更多資訊請參下方連結：

iPhone 12系列資費：https://cht.tw/x/9ie6s

Hami Video：https://chtofficial.pse.is/3a87yk

Hami 書城：https://chtofficial.pse.is/3a5npq

KKBOX Hi-Fi無損音質：https://chtofficial.pse.is/3bczy8

▼中華電信5G提供消費者多項應用服務。（圖／翻攝自影片）



