盤點王浩宇「5進5出」紀律委員會　陳思宇諷：可怕的「豐功偉業」

▲民進黨桃園市議員王浩宇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇罷免投票案將於16日登場。對此，前民眾黨發言人陳思宇在臉書盤點出王浩宇「5進5出」桃園市議會紀律委員會的紀錄，並諷刺，王浩宇究竟做了什麼「豐功偉業」，才能達到這種可怕成就。

陳思宇7日晚間在臉書先指出，桃園市議會當中設有紀律委員會，用懲戒的方式維護議場內秩序和市議會的名譽，對於絕大多數的市議員來講，被移送紀律委員會非政治生涯常態，但總有些無視議場規則、無視議場秩序、造謠抹黑桃園市議會的不合格議員，利用這些不適當的作法博取聲量和選票，甚至可以把紀律委員會當成自家後院。

接著，陳思宇將炮口對向王浩宇。她盤點王浩宇「5進5出」桃園市議會紀律委員會的紀錄，並諷刺，究竟是做了什麼「豐功偉業」，王浩宇才能達成這種可怕成就。

第一，2016年3月2日，王浩宇參加校長餐敘時，竟對所有校長表示「我這麼年輕，穿制服進入校園你們也不會發現，之前就曾經這樣進入龍岡國中」。

陳思宇認為，相信對視校園安全為己任的各個校長應都對這番話震驚不已，一時之間人心惶惶，誰也不知道究竟自己的學校是否曾經、或正在被變態市議員潛入當中，王浩宇也因為這起變態發言損害到了桃園市議會的名譽而被移送紀律委員會。

第二，2016年3月9日，王浩宇在質詢民政局時，宣稱自己進入了替代役男宿舍洗澡，還發現水溫不夠，但卻又在事後因為這起發言被移送紀律委員會後，改口宣稱自己只用手試水溫。

陳思宇批評，王浩宇作為市議員卻公然在質詢時說謊，誰還相信他的質詢和議案內容是真的、可以為民服務的？如果他是用正當的方法進入替代役宿舍、在裡面從事不會被誤認為變態的活動，那為什麼不大方的說出來？還是對他來說這種聳動、會帶來聲量的發言比事實更重要？

第三，2016年11月8日，國民黨團提案擱置了3億元的8公里免費公車預算，以求桃園市府可以檢討、重新規劃路線，結果當天並未參與審查預算的王浩宇居然直接在臉書上留言「市府編列鼓勵大眾運輸的免費公車預算，剛剛遭國民團全數刪除，抱歉綠營席次不夠，桃園人以後沒有免費公車坐了，8公里免費公車政策｣。

陳思宇表示，王浩宇直接造謠表示桃園往後都將沒有免費公車搭乘，不只曲解了國民黨團的原意，更用「綠營席次不夠」的方式試圖博取同情票，好像忘記了自己根本沒有出席預算審查。

第四，2018年12月5日，桃園市議員詹江村在審查人事處預算、質詢該處處長時，因為碰巧點名了王浩宇的錄音檔事件，人在旁聽席的王浩宇竟無視這是別的議員的質詢時間，直接站起來怒吼「提告就提告阿，無聊死了」 ，更在別的議員勸阻後繼續大吼「你點名我，我不能講喔」。

第五，2018年12月6日，王浩宇在直播當中直接攻擊桃園市議會「審預算是演戲、不願配合演出」，直接因為破壞桃園市議會的名譽而被移送紀律委員會。

陳思宇反問王浩宇，如果審預算是演戲，作為一個議員最基本的職責不就是改變這件事嗎？在預算審查中離席然後在直播上攻擊桃園市議會難道就可以改變這件事嗎？反之，如果審預算不是演戲，那這豈不又是王浩宇一貫的抹黑招數，用攻擊造謠的方式換到媒體版面的作法，是一個市議員該有的行徑嗎？

陳思宇再罵，王浩宇利用虛假的內容做為質詢素材、在臉書上與直播上造謠同事、無視議會規則，還要留著這樣明顯不適任的市議員嗎？