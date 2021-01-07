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河北日爆120本土！多人參加「婚宴、葬禮等」　3千醫護趕到支援

▲▼河北省石家莊市疫情。（圖／路透社）

▲河北省石家莊市疫情嚴峻。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

河北省7日通報120例新冠肺炎感染病例，其中大部分位於石家莊市。石家莊市衛健委副主任張東生6日晚表示，河北省衛健委緊急從外地抽調1000名醫務人員， 6日下午已經到位，7日還要將支援2000名醫務人員，下一步將更加嚴密組織，更加高效快捷，確保完成全員核酸檢測工作。

河北省衛健委發布，2021年1月6日0到24時，河北省新增51例本地新型冠狀病毒肺炎確診病例，其中石家莊市報告50例（2例為無症狀感染者轉為確診病例），邢台市報告1例（為無症狀感染者轉為確診病例），新增無症狀感染69人。

1月2日新增1例本地新冠肺炎確診病例，到5日新增20例本地確診病例和43例本地無症狀感染者，石家莊市藁城區全域調整為高風險區域，實行最嚴格管控措施。短短4天時間，河北省疫情呈現快速擴散蔓延態勢。河北本輪疫情，為何形勢嚴峻？

石家莊市疾病預防控制中心主任蘆飛分析認為，河北疫情具有發病多、呈現家庭聚集性等特點，由此短時間出現了大量病例。一些專家甚至表示，河北疫情仍處於發展階段，要做好防大疫、打大仗的思想和行動準備。

相關確診病例行動軌跡信息顯示，河北多名確診病例曾參加婚宴、葬禮、展銷會、會議、考試、村活動等人員聚集性活動，多名確診病例曾多次前往河北省兒童醫院，有確診病例多次乘坐高鐵，這給密接人員調查檢測帶來困難。同時，疫情源頭、感染鏈條等仍處於調查追蹤中。

石家莊市政府常務副秘書長王建峰表示，石家莊已組建104支流調隊，完成了石家莊市新華區、藁城區、正定縣、新樂市18521人排查工作。所有確診患者和無症狀感染者均送至定點醫院救治，目前所有患者生命體徵平穩。

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