暖暖包也沒用！寒流害妹子「腳冰到睡不著」　鄉民狂推1物：不貴

▲手腳冰冷的人冬天常常腳蓋不暖。（示意圖／記者嚴云岑攝）



記者黃可昀／綜合報導

入冬以來最強寒流將到來，這波冷空氣比跨年還要冷，很多人這幾天已經冷到快睡不著！一名有手腳冰冷困擾的女子表示，這幾天溫度太低，就連窩在棉被裡腳還是很冰，已經影響到她的睡眠品質，貼暖暖包也沒什麼用，「痛苦不堪該怎麼解決呢？」

原PO在PTT表示，她原本手腳就容易冰冷，加上這幾天氣溫偏低，腳更是全天候凍結狀態，即便用暖暖包敷著效果也有限，一拿開就又變冰，「我剛剛念書時把腳塞到暖腳的東西裡面，因為腳本身太冰，怎麼塞都塞不熱」，晚上睡覺更痛苦，蓋了被子腳還是不暖，害她難以入睡。

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▲睡前可以先泡腳、用吹風機把毛襪吹暖，或是直接買一條電熱毯。（示意圖／取自免費圖庫Pxhere）



有相同困擾的人指出，手腳冰冷穿一般襪子沒什麼效，即便敷暖暖包也會因為腳太冰導致暖暖包不熱，低成本的方式可以用吹風機把厚毛襪吹暖，再趕快穿進去並蓋上棉被，「先泡暖或吹風機吹暖啊」、「泡熱水，暖起來後馬上穿襪子入睡，超舒服」、「穿毛毛襪！！超暖冬天必備」、「熱敷袋裝熱水，穿著襪子去敷，我腳也很冰，這招最有用。」

如果預算夠的話，很多人建議還是買一條電熱毯，把被窩暖熱了以後再關掉，保溫效果可以持續到睡著，「我是拿吹風機在被子裡吹，吹熱後睡可以維持蠻長時間的，好睡的人到睡著沒問題，後來改用電毯」、「穿襪子根本沒用，襪子保暖又不發熱，腳就很冰了只會保冰XD 我是用電熱毯才解決」、「電熱毯超爽又省電」、「電熱毯很好用，也不貴。」