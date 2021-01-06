天馬電台舊址荒蕪　立委陳亭妃偕里長促市府積極規畫

▲立委陳亭妃等人，邀文化局長葉澤山（左）、國有財產局台南分局主任黃耀光勘查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「期待的創意文化園區怎麼變這樣？」，天馬電台舊址現在竟然變成一片荒蕪，立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍、台南市議長郭信良辦公室主任李東燊、淵中里里長吳孟忠、淵東里里長黃旺根，6日邀請文化局長葉澤山、國有財產局台南分局主任黃耀光一起到天馬電台舊址，了解天馬電台未來規畫及進度。

因為天馬電台的高電磁波，地方民眾一直希望要遷移，但因為天馬電台的移除遷建事涉複雜，還有預算的問題，都被當地居民視為「不可能的任務」；2010年開始，陳亭妃就積極邀集相關單位不斷溝通，並極力爭取遷建經費，央廣終於承諾遷移天馬電台，陳亭妃也替央廣爭取到高達15億8千萬的遷台經費。

2013年移除地上物後，土地移撥台南市政府及國有財產署重劃開發；2015年至2016年初天馬電台停止運作並完成移除。台南市政府當時曾對外表示，天馬電台舊址將朝「電影主題園區」規畫，成為深具台灣歷史特色的文化遊憩空間，並於2017年3月正式辦理都市計畫變更機關用地為「創意文化專用區」。

陳亭妃從2010至2016年長期爭取預算、協調溝通，用6年時間終於實現移除天馬電台這項不可能的任務，還給居民一個健康的環境。而土地交由台南市府及國有財產署所有，並由台南市府規畫這塊土地的使用，但到目前為止，市府態度卻愈來愈消極，只是等待，讓過去的努力成果無法持續建設。

台南市政府曾積極就本淵寮天馬電台積極規畫，但現況卻是雜草蔓延，吳孟忠表示，天馬電台舊址目前甚至有蚊蟲、毒蛇、野狗、虎頭蜂，造成社區髒亂危險，他向文化局報告，卻回覆沒有經費可整理。陳亭妃說，這塊台南市安南區的精華地段，不該因此淪為荒廢之地，負責規劃的台南市府應負起責任。

天馬電台過去是央廣台南分台，肩負向中國短波播送的任務，具有國安戰略價值及歷史意義。陳亭妃表示，無論要規畫成電影主題園區，還是創意文化園區，都希望市府不要消極應對，而應積極規畫，有需要中央部會配合的，她會大力爭取配合。

陳亭妃說，原本天馬電台的空間，竟然比過去更雜亂，難怪居民會反彈，會勘後現場決議，先由文化局負責先分區整理環境，分區整理的土地在確認安全無虞後，就可以讓民眾到天馬電台舊址休閒、運動，成為新的休憩空間，當然未來也要搭配經常性的維護人力。

葉澤山局長同意一週內會和國產署按照決議，討論後續規劃並進入整理，而經常性的維護人力則以「安心上工計畫」拜託里長推薦符合條件的在地民眾來協助。陳亭妃也提醒，招商不能漫無目地，市府必須先確認開發的目標與地方點線面結合的重點，才有可能吸引投資。

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