穿新襪子「頭尾V型銀夾」好謎　真實用途曝！網傻：活40年不知道

▲「迷你銀夾」用途曝光，長知識了！（圖／翻攝爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

不少人穿新襪子，總是要先把腳尖的「迷你銀夾」給拔掉，接著再拿剪刀剪掉縫線，讓人莫名感到阿渣！事實上，根本不須拿剪刀，有達人解釋，銀夾尖尖的造型，就是拆縫線的小工具，實用文曝光後，讓不少網友自嘲「活了40幾年才知道！」

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》困惑直呼，每次拆開新襪子，除了固定縫線吊牌外，頭尾兩端都會有「迷你銀夾」給固定住，尤其V字型還刺刺的設計，讓原PO實在有看沒懂，因此好奇詢問「到底幹嘛用的？」

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文章曝光後，一票網友胡鬧「我以前都夾在耳朵當耳環」、「拋棄式拔鼻毛的」、「送的，拔粉刺痘痘用喔」、「我也不知道那是幹嘛用的，只知道為了拆掉它，10次有8次我會插到指甲縫裡的肉...痛死了」、「在自助餐的時候夾菜用的」、「讓你丟地上當陷阱～踩到會有升天感」、「我是聽說集滿100個，可以再換10雙欸」。

畢竟想趕快穿新襪子，卻還必須手動拔開銀夾，看似多此一舉，其實它的功用超貼心，留言串釣出達人解釋，「扭開扣住襪子的尼龍線用的」、「拆線用，以前有看電視教過，都是乖乖拿剪刀」、「把小銀夾掰直，將小銀夾穿過縫線和吊牌之間，並捏著它旋轉數圈，縫線就會自動斷開」。

▲網友貼心解說！（圖／翻攝爆廢公社二館）



不少網友驚呼「拆線？襪子我用剪刀弄了30多年」、「我現在才知道啊～一直覺得這個垃圾很煩，原來我誤會它了」、「一直以為只是固定襪子用的而已」、「實際上白色T型塑膠很好拆，妳只要捏住T字橫條部分以此為軸心，直接繞圈圈甩個幾圈就會斷掉了喔」、「外面的線都剪開了，銀夾在裡面啊，一點作用也沒有」。