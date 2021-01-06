中俄6軍機聯合巡航！胡錫進：日本不應錯判戰略大局「死抱美國」

▲解放軍轟-6k。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

中俄兩國軍隊共6架轟炸機，日前在日本海、東海空域進行第2次聯合空中戰略巡航時，不僅日本航空自衛隊戰機緊急升空因應，連南韓外交部都就飛入防空識別區表示遺憾。對此，《環球時報》總編輯胡錫進表示，美國現在拉攏一些國家搞地緣政治對抗，純屬痴心妄想，並呼籲「日本不應錯判戰略大局，死抱美國」。

胡錫進先前在微博發文說，「大家知道，美國現在同時瘋狂打壓中國和俄羅斯，拉攏一些國家搞地緣政治對抗。它怎麼打壓中國的，老胡不用說了。它對俄羅斯的壓迫同樣非常出格。」

他說，美國21日宣布將103家企業拉入「軍事最終用戶清單」實施制裁，其中58家是中國的，另外45家都是俄羅斯的；幾天前美國還稱政府部門遭俄羅斯駭客攻擊，「向俄羅斯頭上猛潑髒水」。

胡錫進表示，「還有一點值得一提，拜登在選舉投票之前表示，俄羅斯是『美國面臨的最大威脅』，中國是『最大競爭對手』。這也讓俄羅斯很不看好拜登上來後的俄美關係。」

針對中俄聯合空中戰略巡航，胡錫進表示，美國和它的那些盟友做賊心虛，對中俄軍事上走近敏感得很，自己就對號入座了，「中國人說的『君子坦蕩蕩，小人長戚戚』，指的就是這種情況。」

「美國仗著盟友多，就以為可以獨步天下了。」胡錫進則認為，實際上只要中俄戰略上背靠背，協同應對挑戰，美國搞的同盟遊戲就屬於「阿貓阿狗」級別的，「美國想壓垮中俄，純屬痴心妄想」。

胡錫進指出，日本從毗鄰中俄的地緣位置搬不走，因此呼籲日方應與中俄友好，而不應錯判戰略大局，死抱美國。最後還警告，「誰幫著美國搞中俄，絕不會撈到便宜。」

▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）



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