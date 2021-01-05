南投版「阿北出事了」！蛇行撞賓士…她嬌喘叫出來　網友狂重播

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記者鄒鎮宇／綜合報導

台中成功嶺有4名阿兵哥搭乘小黃趕路，沒想到運將開到田中小路時翻車，讓他們人慘叫「阿北～出事了啦阿北」而爆紅。如今，有網友在南投目睹一名阿北騎車姿勢快要躺下，最後竟蛇行偏右，直接撞上一旁停著的賓士，讓網友看完笑翻。

有網友在臉書社團「爆廢1公社」PO出該段9秒影片；影片顯示，男騎士跟在阿北的背後騎車，後座的女生則拿起手機拍攝，兩人看到前方穿著紅色上衣的阿北搖晃蛇行，姿勢越來越傾倒，彷彿下一秒整個身體就要躺下。

「這樣好危險喔！」沒想到男騎士剛說完這句，阿北立刻龍頭偏右，撞上停在路旁的賓士，整個人也因作用力撞上車尾，此時錄影的女子也嚇到叫了出來「啊嗚…啊嗚~啊！」

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▲▼阿北撞上賓士，錄影的女子直接叫了出來。（圖／翻攝爆廢1公社）

網友看完紛紛留言，「阿北，出事了，阿北」、「專挑貴的下手」、「毛都長齊了，摩托車還騎這樣」、「轉彎處10公尺不能停車，阿北賺錢了」、「結局沒讓人失望」、「他到底是在幹嘛？喝茫了嗎？」

豈料，許多網友看完影片歪樓，「那女的聲音....我喜歡」、「怎麼我的重點放在女生最後的叫聲」、「我不是看影片而看十幾次…而是聽笑聲聽到耳朵都開心了」、「最後面的聲音很棒」、「最後的聲音好銷魂」。

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