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糖尿病患不用扎針！吹氣就知血糖高低　台師大開發「呼氣偵測器」

▲▼ 糖尿病患者在家自我測量都需扎針滴血檢測，侵入性檢查不論程度輕重，當事人感受到的壓力總大過於非侵入性的檢測。 。（圖／台灣師範大學提供）

▲糖尿病患者在家自我測量都需扎針滴血檢測，侵入性檢查不論程度輕重，當事人感受到的壓力總大過於非侵入性的檢測。（圖／台灣師範大學提供）

記者崔至雲／台北報導

糖尿病患者在家自我測量都需扎針滴血檢測，侵入性檢查不論程度輕重，當事人感受到的壓力總大過於非侵入性的檢測。台師大化學系教授林震煌開發「即時呼吸商感測泛用型技術」，嘗試運用即時的檢測方式，讓患者透過吹氣，分析其二氧化碳及殘氧含量的相對濃度，希望能取代糖尿病患者侵入式的檢測，並發現前期患者。

林震煌的研究目的，是希望能減少患者侵入式檢測的頻率與壓力，並提升儀器的精密度與準確度，以找出糖尿病的早期患者。一般常使用的氣相層析質譜儀來偵測氣體的種類與含量，這是使用氣密注射針將氣體樣品注入分離管柱之後，由氣體鋼瓶中的氣體載送的同時，經過氣體分離管柱吹往質譜偵測端。不過此類儀器體積龐大，分析程序細緻且繁複，不利於普及患者自我檢測使用。

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▲▼ 糖尿病患者在家自我測量都需扎針滴血檢測，侵入性檢查不論程度輕重，當事人感受到的壓力總大過於非侵入性的檢測。 。（圖／台灣師範大學提供）

▲台師大化學系教授林震煌（右）、緯宇國際有限公司執行長劉柾甫（左）共同合作研發「糖尿病患者吹氣即可能評估血糖高低的居家型儀器」。（圖／台灣師範大學提供）

開發新型氣體感測技術研究後，林震煌曾集結了各域專家進行相關儀器研究與開發，包括前期與微機電晶片氣體檢驗方面的專家師大呂家榮教授及無機觸媒領域李位仁教授、高分子吸附材料專長的台北醫學大學教授陳建中等，共同研究各項儀器中的精密感測器。

林震煌說明，一般相關的檢測，常使用質譜儀或其他種類的偵測器來偵測不同種類的氣體，但他的研究，是以一支迷你哨子，透過物理的方式來偵測氣體，當不同氣體經過哨子時，會發出不同頻率的聲音，利用麥克風接收，將訊號送到電腦分析處理，藉由頻率變化，計算出氣體經過哨子時的量，是全球唯一運用聲音頻率變化量做定量分析的研究技術。

▲▼ 糖尿病患者在家自我測量都需扎針滴血檢測，侵入性檢查不論程度輕重，當事人感受到的壓力總大過於非侵入性的檢測。 。（圖／台灣師範大學提供）

▲研發團隊示範「糖尿病患者吹氣即可能評估血糖高低的居家型儀器」。（圖／台灣師範大學提供）

林震煌指導研究生劉書豪和王昱翔，共同成功開發了「即時呼吸商感測泛用型技術」。這儀器可以針對淺層呼氣或深層呼氣進行偵測，計算出呼吸商的數值。或許不久的將來，糖尿病患者與潛在患者們，只要對著小型的「呼氣偵測器」吹氣，即可測知血糖濃度的變化。

隨著「呼氣偵測器」開發成果愈趨精良，林震煌表示，將帶領師大學生與美商國家儀器公司下游廠商進行產學合作，由學界開發最佳化模組，再由業界進行小型化量產。希望將來測試完成後，能讓這項全球獨創技術所開發的「呼氣偵測器」，將像耳溫槍或血壓計一樣，成為適合居家使用的簡易型裝置。

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