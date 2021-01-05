台南「世界蛇王」曾遭響尾蛇咬！血壓急降命危　靠龜殼花血清救命

▲台南世界蛇王黃國男。（圖／翻攝自世界蛇王教育農場臉書）

記者施怡妏／綜合報導

在台南當地經營20多年的「世界蛇王教育農場」，但因負責人「蛇王」黃國男心臟病過世後，家人也無意再經營，農場宣告熄燈。回顧過往，黃國男生前時曾被響尾蛇咬到，但當時台灣沒有血清可以治療，住進加護病房4天，一度命危，幸好後來醫院為他注射龜殼花血清，並提供支持療法，所幸逃過一劫。

黃國男曾在2017年10月為了清理展示櫃，將美國森林響尾蛇移到鐵籠，沒想到蛇突然發動攻擊，毒牙透出網袋咬中他的右手掌拇指下方。他回憶當時的驚悚場景，「咬到後血馬上就出來，我馬上壓住（傷口），當時我腦袋一片空白，我知道就是沒有血清啦！」

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▲在台南經營20多年的「世界蛇王教育農場」，因為「蛇王」黃國男過世熄燈。（圖／翻攝自Google maps）

▲龜殼花（圖／台北市立動物園）

當下家人趕緊用手術刀將傷口劃開，幫他擠出毒血，再用清水沖洗，當時他血壓低到快休克，到達醫院時血壓只剩下60，整個手臂腫脹發紫，送醫後院方發出病危通知，神父還做臨終祝禱。由於美國森林響尾蛇是出血性毒，且台灣沒有這種毒蛇的血清，醫院後來以抗龜殼花蛇毒的出血性血清代替，才讓情況好轉。

黃國男遭蛇吻後在醫院住了11天，出院時一度無法行走，必須靠著步行器助行，每天復健練習走路，將近一個月的時間才恢復正常。