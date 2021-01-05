「7天2波濕冷寒流」接力探4度　北部一路下到周六！3縣市大雨

▲彭啟明提醒，這次寒流偏濕冷，跟跨年元旦乾冷不一樣，「讓你覺得更冷」。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

兩波寒流接力凍台！天氣風險公司總經理彭啟明提醒，未來7到10天有兩波很強的冷空氣，都是寒流等級，周四開始北極冷空氣直衝到台灣南端，台北空曠地區下探4、5度；周六、周日回溫一些；下周一、下周二又降溫。對此，中央氣象局預報員劉沛滕表示，未來冷空氣是兩波沒錯，周四寒流開始影響到周六，但第二波會不會是寒流還要再觀察。

氣象局今天（5日）清晨持續對台北市、新北市和基隆市發布「大雨特報」，東北風影響，今基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意。

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▲▼北部本周都是濕冷、濕涼的天氣。（圖／氣象局）

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北季風增強，各地早晚偏涼約15至19度，北台灣水氣稍微多一點，下雨區域較廣，東半部也有局部降雨，其中基隆北海岸、大台北山區和宜蘭今到周四有局部大雨發生機率；北部高溫較4日下降2、3度，來到18、19度，一整天濕濕涼涼，中南部沒明顯變化，早晚較涼、日夜溫差大。

劉沛滕說，周三東北季風持續影響，天氣差不多，北台灣依舊濕涼；寒流周四開始影響到周六，溫度漸漸下降，周四晚北部局部地區降到10度；周五、周六清晨是相對低溫時間，中部以北下探8到10度。

劉沛滕表示，雖這波低溫沒上波寒流那麼低，但這波濕冷的感受上不舒服；北台灣這周降雨機率都較高，一路下到周六。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

彭啟明4日在「兩分鐘報天氣」提到，未來7到10天有兩波很強的冷空氣來，都是寒流等級且偏濕冷，跟跨年元旦乾冷不一樣，「讓你覺得更冷」；周四開始北極、西伯利亞來的冷空氣直衝到台灣南端，預估台北都會地區低溫7、8度，空曠地區4、5度。

彭啟明指出，預計這波冷的程度不亞於上一波，尤其是周四、周五，而北部陽明山、太平山有機會下雪，中部山區也有機會；周六、周日回溫一點點，但不會太多；下周一、下周二又降溫。

對於近期是否有兩波寒流接力影響？劉沛滕分析，未來冷空氣是兩波沒錯，第一波是影響周四到周六的寒流；下周日、下周一稍回溫；另一波可能出現在下周二、下周三之後，但會不會是寒流還要再觀察。