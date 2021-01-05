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按摩店驚見「極樂大木桶」！女店員羞曝特殊功能　秒被警員逮捕

▲按摩店、色情業（圖／記者黃克翔攝）

▲警員喬裝成顧客進入按摩店，很快注意到房間內的大木桶...（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯沛辰／綜合報導

廣西桂林一間按摩店遭附近居民檢舉「有不法情事」，但警方總是難以找到有力證據。為此，警員偽裝成顧客上門消費，發現房間內有一個大木桶，詢問之下才得知「特殊服務」都在裡頭進行，不禁大開眼界。

根據《網易新聞》報導，這間按摩店表面上提供按摩服務，實際上卻以低價招攬客人，甚至提供「特殊共浴」，吸引尋芳客爭相朝聖。由於生意實在太好，附近居民不堪其擾，因此向警方檢舉。

警方獲報後，避免打草驚蛇，先在外頭埋伏，結果見店家每晚燈火通明，一連幾天生意非常好，便派人偽裝成顧客一探究竟。當時便衣警察一進入店內，女店員立刻上前熱情招呼，將人帶到按摩間內，沒想到裡面竟另有乾坤。

▲▼按摩店驚見「極樂大木桶」！女店員羞曝特殊功能　秒被警員逮捕。（圖／翻攝自網易新聞）

▲女店員羞曝大木桶真實用途，秒被警方逮捕。（圖／翻攝自網易新聞）

警員進到房間後，見房內有一個大木桶，隨口問了一句「這個木桶是做什麼用的？」熱情的女店員莞爾一笑「這是特殊服務專用！」警員又追問「該怎麼使用呢？」女店員才解答「如果需要性服務的話，可以陪你在木桶共浴，只要100元人民幣。」

交談期間，警員聽到隔壁傳來男女呻吟聲，認為機不可失，立刻配合店外埋伏的同仁圍捕，果真破獲其他女店員正與男客人進行交易，連帶逮捕多名人員。

原來，這間按摩店主要都是輕熟阿姨，為了用「高CP值」攬客，針對低收入戶、農工或中年男子推出「木桶共浴」，一次只要100元人民幣（約新台幣434元），後經嫖客口耳相傳，生意相當火熱，卻也因此樹大招風，影響周遭鄰里，遭警方盯上。

警方將人帶回警局後，除了民事拘留，也將進行健康安全教育及法治教育。

根據中國大陸《治安管理處罰法》規定，賣淫、嫖娼者處10日以上15日以下拘留，可併處人民幣5000元以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。若是組織賣淫、強迫賣淫等罪嫌，則有刑事責任。

▼事後，按摩店被貼上封條。（圖／翻攝自網易新聞）

▲▼按摩店驚見「極樂大木桶」！女店員羞曝特殊功能　秒被警員逮捕。（圖／翻攝自網易新聞）

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