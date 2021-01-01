130億護養豬產業1月起執行首年31.9億　「保證豬農收益」要給7億

▲農委會的百億基金首年「保障豬農收益」就要花上7億。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

萊豬開放了，農委會為讓豬農安心，祭出「百億基金」要護豬農，規劃8大方向，預計分4年進行，共130億，今年一月起開始執行，預計今年將先用掉約31.91億，其中，「保障豬農收益」就高達7億。

根據農委會提供的8大工作項目，包括「保障豬農收益穩定產銷」28億、「豬隻死亡強制保險增加保費補助」8億、「策略性擴大出口拓銷台灣豬」6.6億、「推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級」46億、「輔導養豬場現代化轉型升級」31億、「提升進口肉品萊劑查檢量能與產地標示查核」2億、「獎勵餐廳標示使用國產畜產品」4億，及「多元整合行銷養豬產業」4億，以上共129.6億。

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農委會說明，整體經費達130億元，將自今年起展開各項工作，以上8項第1年預計用掉約31.9億，保證豬農收益7億、豬隻死亡保險2億、拓銷台灣豬1.65億、冷鏈升級10.6億、現代化轉型8.6億、標示查核0.5億、獎勵餐廳標示和行銷各1億。

另外，為建構國內農、漁、畜產冷鏈物流基礎設施與營運能力，農委會指出，也提了「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」中程計畫，其中就畜產部分也編列16億，持續推動以現代化肉品市場為中心之產地肉品冷鏈示範，可增加15%凍存量能，以及升級肉品市場之屠體處理、預冷、交易及冷藏運銷設施，完善國產豬肉之整體溫控供應鏈。