　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男星變雞頭！「野菜盒子」假經紀真應召　專賣少女青春肉體

▲▼「野菜盒子」假經紀真應召　專賣少女青春肉體。（圖／翻攝Google地圖）

▲男藝人黃少華私下與人經營應召站，檢警初估他6個月就能賺進30多萬元。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者徐愷昕／高雄報導

國片《江湖》的監製、對外自稱黑白兩道通吃的男藝人黃少華，先前遭檢警查獲，竟透過自己開設的經紀公司，物色未滿18歲的少女從事八大行業，甚至還媒介她們下海賣淫。高雄地院近日審結，依「圖利媒介使少年為有對價之性交罪」判黃男有期徒刑4年10月，併科罰金10萬元。可上訴。

黃少華對外宣稱是竹聯幫大佬「白狼」張安樂的妻舅，平時也常在臉書曬出與知名藝人的合照，行事相當高調！不過人紅是非多，他過去就曾爆出以自己所開設的經紀公司，招募未成年青少年當臨時演員兼幫忙討債，而2019年間更被查出，他竟雇用未成年少女至紀公司上班，實際上則是將少女載至應召站與不特定男客進行性交易。

▲桃園市童姓男子2度邀約國中女生上摩鐵開房，第3次相約卻踢到鐵板。（示意圖／Pixabay）

▲在應召站內，未成年少女必須至包廂與男客從事性交或猥褻行為的交易。（示意圖／Pixabay）

據判決，黃男2019年1月間一得知少女甜甜（化名）離家出走後，竟指示旗下小弟前去引誘甜甜，洗腦她到高雄從事八大行業以賺取金錢；甜甜因缺錢花用無法抗拒誘惑，順勢答應。當月24日，黃男便派人前去接甜甜，將她載至自己所經營的應召站「野菜盒子」，讓她開始下海接客。甜甜的好友香香（化名）得知甜甜是以此方式賺取生活費後，表示有意願一起從事，同樣地，很快就被黃男從屏東帶到高雄。

在應召站內，少女必須至包廂與男客從事性交或猥褻行為的交易，前來的男客每小時的基本費為1200元，其中500元給少女，700元為黃男抽成，但如有發生性行為，男客則另須給少女1000元。黃男同夥於偵查中自承每日約有4位女子營業，以每日至少接1位男客下去計算，檢警發現此應召站6個月犯罪所得約為32萬4000元。

高雄地院審理時，黃男矢口否認犯行，辯稱自己只有介紹少女至野菜盒子坐檯純聊天，「我不知道她們有在從事性交易，我也不知道她們未成年」等語，不過法官根據少女說詞，不採信黃男辯詞，審酌他不思以正當工作賺取報酬，反而經營媒介女子至應召站從事性交易的經紀工作，最後依「圖利媒介使少年為有對價之性交罪」判他有期徒刑4年10月，併科10萬元罰金。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
超台女友「活20歲沒吃過雞排」　他傻見護照5字國名
大貨車酒駕擦撞機車　騎士遭捲入車輪下慘死影片曝光
辦母喪禮花45萬！姊代墊求2弟平分被嫌太貴　法官秒打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

爛醉被唸竟雙刀狂砍80歲母險死　逆子鬼扯斷片「一動作」被打臉

神明也怒了！高雄萬福宮王船壓死人18天後　再爆遶境陣頭「9打1」

台男菲律賓遭拘禁暴打、索400萬！警跨年攻堅救出　超慘傷勢曝

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

騎士拒檢狂跑衰遇市場熱心哥！助警圍捕壓制　網笑：跑到脫褲X

男星變雞頭！「野菜盒子」假經紀真應召　專賣少女青春肉體

琉球、林園3小時2起火燒船　烈焰濃煙直衝天...海巡消防忙翻了

快訊／板橋自來水管破裂！1萬5000戶受影響　相關單位開挖找滲漏點

辦母喪禮花45萬！姊代墊求2弟平分遭嫌「太貴」　法官算完秒打臉

幼教師轉行長照照服員！被拗「無薪試做3天」申訴　慘遭倒錢羞辱

D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」

五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

蕭敬騰2021台北首唱！《王妃》唱到躺地　《皮囊》狂飆高音..聽了超過癮

頑童台中麗寶壓軸嗨唱！！　瘦子承諾2021沒出新歌：頑童不姓頑

肚子餓黑狗被逼進行「握手訓練」　氣噗噗勉強配合：爸爸你夠囉！

福原愛笑哭了...大喊：我不「幸福」！　Jason忘記「江宏傑」Fred衰成老鼠屎XD

自主管理者落跑聽五月天演唱會 「實名制」助警方逮到人

女兒討吃薯條無果訂20顆雞蛋糕　外送員到門口！媽驚：妳才2歲

爛醉被唸竟雙刀狂砍80歲母險死　逆子鬼扯斷片「一動作」被打臉

神明也怒了！高雄萬福宮王船壓死人18天後　再爆遶境陣頭「9打1」

台男菲律賓遭拘禁暴打、索400萬！警跨年攻堅救出　超慘傷勢曝

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

騎士拒檢狂跑衰遇市場熱心哥！助警圍捕壓制　網笑：跑到脫褲X

男星變雞頭！「野菜盒子」假經紀真應召　專賣少女青春肉體

琉球、林園3小時2起火燒船　烈焰濃煙直衝天...海巡消防忙翻了

快訊／板橋自來水管破裂！1萬5000戶受影響　相關單位開挖找滲漏點

辦母喪禮花45萬！姊代墊求2弟平分遭嫌「太貴」　法官算完秒打臉

幼教師轉行長照照服員！被拗「無薪試做3天」申訴　慘遭倒錢羞辱

哈薩克暫停執行死刑近20年　總統簽字正式廢死

幼獅慘遭「塞進小木箱」走私2000公里！　雙眼摘除失明

爛醉被唸竟雙刀狂砍80歲母險死　逆子鬼扯斷片「一動作」被打臉

氣溫2段式下跌！下周最濕冷「體感僅8°C」　2000m↑高山有望下雪

神明也怒了！高雄萬福宮王船壓死人18天後　再爆遶境陣頭「9打1」

南鯤鯓代天府新春寫春聯贈春聯　場面熱烈上千人索取

西部國道時速40km↓！國5「雪隧入口回堵5km」恐塞到深夜

下巴鬍鬚白白的！　阿金「嘴巴緊閉＋無辜眼賣萌」：偶沒偷吃

貪吃貓躲桌偷骨頭還哈氣示威！　媽訓斥秒露「QQ無辜臉」：不4偶

劉煜淳右手脫臼隔一年重返企排超技癢　下場安心有姊姊們cover

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

2021麥拉倫台南首撞　23歲駕駛照片曝光

台北女上健身課突昏迷！送醫搶命2小時亡

快訊／高中生烤肉等跨年　抬起頭…驚見屍體嚇到尖叫！

快訊／他載女友一家自撞！出遊回程「2死1命危」

男大生逆撞命喪中橫！元旦成忌日

外籍妻虐夫18年　2子完成父遺願奪母繼承權

跨年街頭開打！BMW屁孩掏棒砸車

23歲美籍生開千萬麥拉倫！載女友夜遊自撞分隔島

媳婦被「穢言辱罵13年」怒休夫　婆婆緩頰：我兒子講話比較衝

俏護士接受百萬供養卻劈腿　設局打死瓦斯工

即／油輪驚傳船員遭砍腸子外露

快訊／桃園2自主健康管理者闖五月天！下場超慘

17歲屁孩載友夜遊　半路遇襲窗遭砸

法拉利撞麥當勞外送員　薯條掉滿地

更多熱門

相關新聞

基隆警愛上艷娘「崔姬」合開淫窟　無間道真實上演

基隆警愛上艷娘「崔姬」合開淫窟　無間道真實上演

愛上綽號「崔姬」開應召站的張女，基隆市政府警察局第二分局巡佐王志堅不顧執法身份竟參與應召站經營，檢警查出王員透過遠端監控，通風報信，還提供警局掃蕩色情的情資給張女。基隆地院近日審結，認定王員、張女共觸犯19起妨害風化罪，分別判刑4年6月、5年，得易科罰金492萬、547.5萬元。

長沙「佳麗貸」700女受害　被逼賣淫、捐卵

長沙「佳麗貸」700女受害　被逼賣淫、捐卵

斜槓英國空姐！原味絲襪售7千台幣：要淫不要貧

斜槓英國空姐！原味絲襪售7千台幣：要淫不要貧

英航空姐本尊曝！機艙收精賣內褲　下場超悲慘

英航空姐本尊曝！機艙收精賣內褲　下場超悲慘

他變性去賣淫！染愛滋後繼續接客

他變性去賣淫！染愛滋後繼續接客

關鍵字：

黃少華龜公賣淫未成年少女應召站

讀者迴響

熱門新聞

新北女綁5子投海亡！夫鞭屍：幹嘛帶小孩去死

影／玄彬❤孫藝真《百想》男方表情露餡

牛牛走路一半遭冰封！凍在原地不動了

昨晚跨年太嗨？花蓮黃狗宿醉路倒

抽屜找到「三倍券價值全歸0」！網曝2管道有解

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

2021麥拉倫台南首撞　23歲駕駛照片曝光

曾同居黑人男友　女大生慘被退婚

快訊／孫藝真親回戀情「好害羞」

台北女上健身課突昏迷！送醫搶命2小時亡

孫女睡沙發　2坨暖肉堵出口守護

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

告別霉運！2021年4生肖運勢大翻身

寵物龜大雪中散步　不小心結冰了

溫泉飯店1晚下殺8000元　她刷卡「秒變9萬」！

更多

最夯影音

更多
D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」

D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」
五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

蕭敬騰2021台北首唱！《王妃》唱到躺地　《皮囊》狂飆高音..聽了超過癮

蕭敬騰2021台北首唱！《王妃》唱到躺地　《皮囊》狂飆高音..聽了超過癮

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面