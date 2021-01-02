男星變雞頭！「野菜盒子」假經紀真應召　專賣少女青春肉體

▲男藝人黃少華私下與人經營應召站，檢警初估他6個月就能賺進30多萬元。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者徐愷昕／高雄報導

國片《江湖》的監製、對外自稱黑白兩道通吃的男藝人黃少華，先前遭檢警查獲，竟透過自己開設的經紀公司，物色未滿18歲的少女從事八大行業，甚至還媒介她們下海賣淫。高雄地院近日審結，依「圖利媒介使少年為有對價之性交罪」判黃男有期徒刑4年10月，併科罰金10萬元。可上訴。

黃少華對外宣稱是竹聯幫大佬「白狼」張安樂的妻舅，平時也常在臉書曬出與知名藝人的合照，行事相當高調！不過人紅是非多，他過去就曾爆出以自己所開設的經紀公司，招募未成年青少年當臨時演員兼幫忙討債，而2019年間更被查出，他竟雇用未成年少女至紀公司上班，實際上則是將少女載至應召站與不特定男客進行性交易。

▲在應召站內，未成年少女必須至包廂與男客從事性交或猥褻行為的交易。（示意圖／Pixabay）

據判決，黃男2019年1月間一得知少女甜甜（化名）離家出走後，竟指示旗下小弟前去引誘甜甜，洗腦她到高雄從事八大行業以賺取金錢；甜甜因缺錢花用無法抗拒誘惑，順勢答應。當月24日，黃男便派人前去接甜甜，將她載至自己所經營的應召站「野菜盒子」，讓她開始下海接客。甜甜的好友香香（化名）得知甜甜是以此方式賺取生活費後，表示有意願一起從事，同樣地，很快就被黃男從屏東帶到高雄。

在應召站內，少女必須至包廂與男客從事性交或猥褻行為的交易，前來的男客每小時的基本費為1200元，其中500元給少女，700元為黃男抽成，但如有發生性行為，男客則另須給少女1000元。黃男同夥於偵查中自承每日約有4位女子營業，以每日至少接1位男客下去計算，檢警發現此應召站6個月犯罪所得約為32萬4000元。

高雄地院審理時，黃男矢口否認犯行，辯稱自己只有介紹少女至野菜盒子坐檯純聊天，「我不知道她們有在從事性交易，我也不知道她們未成年」等語，不過法官根據少女說詞，不採信黃男辯詞，審酌他不思以正當工作賺取報酬，反而經營媒介女子至應召站從事性交易的經紀工作，最後依「圖利媒介使少年為有對價之性交罪」判他有期徒刑4年10月，併科10萬元罰金。可上訴。

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