西門町徵乾爹　彰化老闆徵老婆...崩潰跪求月老牽「鋼線」

▲彰化通訊行老闆徵老婆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

最近有妙齡女子在西門町舉紙牌「徵炮友、徵乾爹、徵男友」，彰化也出現了1名54歲的通訊行業者華哥，今天在球友的幫助下，高舉「徵老婆」紙板，他說10多年來沒開過機，拜遍全台的月老都有允筊，卻沒有1個女子得「眼緣」的，甚至祈求月老「這次可不可以換牽鋼線，比較不會跑掉」。

華哥說，他母親10多年就過世，為了照顧年邁的老父親，還得工作，因此耽誤了婚姻大事，但說也奇怪，從20多歲到35歲間，曾經交過3個女朋友，每個都交往4年之久，但只要談到要結婚，就自然的分手，至今10多年來，沒有再交往過女友。

華哥除了開通訊行，他也當在學校兼課當羽球教練，更是1名武術老師，還深諳紫微斗數，身兼多職，1天24小時全部給了工作，哪裡來的時間交女朋友。華哥笑著說，他常常跟牽紅線的月老祈求「這次可不可以換牽鋼線，比較不會斷」，月老都會允3次筊，每次都滿懷希望每次都落空。

華哥的球友看到這兩天西門町女子舉牌，也如法炮製，高舉兩塊「徵乾媽」、「徵小『山』」的看板，而華哥則舉牌「徵老婆」，「有錢、有田、有車、身材好」他激動地說這些全都不需要，只要得他有緣，身材也不用高，女方大約40歲上下，只要真心對他好，共度下半餘生。

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