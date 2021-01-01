西門町坐地「徵乾媽御姐」：陪玩到想睡　金髮小鮮肉身分曝光

▲西門町「金髮小鮮肉」坐地徵乾媽御姐，身分曝光。（圖／翻攝自YouTube／拿尼）

記者趙蔡州／綜合報導

台北西門町商圈近日成為徵友天堂，先後有蘿莉塔妹、吊嘎辣妹舉牌徵友，2020年12月28日還有一名金髮男子徵求乾媽，消息一度在網路引發熱議。金髮男子1日現身解釋，原來他是一名Youtuber，由於看見西門町有女子舉牌徵友，才會想設計類似的街頭實驗，訪問民眾對於這種行為的看法。

西門町2020年12月28日出現一名身穿黑白色花紋帽T的金髮男子在西門町廣告柱子下方舉牌牌子上寫著「求找乾媽（御姐），不需有錢，陪我打遊戲就好」、「不能早睡，要打到我想睡為止，希望妳能成為Carry我的戰友」，接著還附上一組LINE的帳號，照片曝光後隨即在臉書各大社團瘋傳。

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▲西門町小鮮肉「找乾媽御姊」，其實是Youtuber在進行街頭實驗。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

金髮男子其實是一名Youtuber尼亞斯，他1日在頻道「拿尼」上傳影片解釋，當天是在進行一場街頭實驗，由於看見西門町有女子舉牌徵男友、徵乾爹，他們才想到若是有男生徵乾媽「看一下是否會真的徵得到很多人」也體驗一下當初那些女子坐在現場的感覺，同時也會訪問路人對此議題的看法。

尼亞斯從當天下午4時許開始，在西門町熱鬧的街頭坐了數小時，期間約每20人就會有1人停下腳步拍照，只有少部分的人會上前詢問，多人民眾覺得他應該是為遊戲廣告，也有人覺得根本是詐騙或是商業行為，因此連Line都不太敢加入，至於之前女生的line被加爆，應該是「大家可能真的想認識女生吧。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。