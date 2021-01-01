連假百萬出遊車注意！未保持安全車距　小心上方有鷹眼緊盯

▲駕駛未保持安全距離被開罰3千。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名駕駛行經雲林斗南路段時速時達111公里，未保持55.5公尺以上車距，被開罰3000元，讓這名駕駛心裡淌血，過新年開心不起來，他同時也提醒駕駛人，假日時車流量大，任意「變換車道」、沒有開「方向燈」，小心國道四周有波麗士大人「鷹眼」埋伏，鐵定會再噴掉許多新台幣。

國道警方對此指出，高速公路車道上的車道線，實線部分為6公尺，實線與實線之間隔為4公尺，也就是說白色實線起點與下一段白色實線起點距離為10公尺，因此駕駛人行駛於車道上時與前車保持的安全距離則有車道線來換算。

▲白車駕駛未保持安全距離被開罰。（圖／民眾提供）

據該張罰單畫面可以明顯看出，取締者是站在天橋上往下拍，一人拍車頭一人拍車尾，再參考2圖照及前後車的距離，依據國道各車道的中白線，拉出參考線來開罰。

今天國道路段上百萬輛車，更遑論風景區全被塞爆，國道警預告下午及收假日將湧現車潮，許多車禍的發生泰半都是「應注意而未注意」、「未保持安全車距而釀禍」，因此警方也會在重點路段加強取締，網友也經常將員警取締的畫面po網，網友也盤點中部地區重點路段，除了斗南外，國道彰化214K南下路段過彰化陸橋「每次看每次有」，還有偽裝車沒開頭燈，車後面一定會放黑盒子偷拍。

▲國道214K南下警方重點取締。（圖／民眾提供）

據國道警方統計，國道肇事率第一高的是未保持行車安全距離占49.33%，其次為變換車道或方向不當、及未注意車前狀態；因為長期以來，未保安距而肇事的事故佔肇事率相當的高，也呼籲用路人，行車務必遵守交通規則，以建立用路人守法觀念，共同營造優質及安全的行車環境。

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