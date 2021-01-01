　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

連假百萬出遊車注意！未保持安全車距　小心上方有鷹眼緊盯

▲駕駛未保持安全距離被開罰3千。（圖／民眾提供）

▲駕駛未保持安全距離被開罰3千。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名駕駛行經雲林斗南路段時速時達111公里，未保持55.5公尺以上車距，被開罰3000元，讓這名駕駛心裡淌血，過新年開心不起來，他同時也提醒駕駛人，假日時車流量大，任意「變換車道」、沒有開「方向燈」，小心國道四周有波麗士大人「鷹眼」埋伏，鐵定會再噴掉許多新台幣。

國道警方對此指出，高速公路車道上的車道線，實線部分為6公尺，實線與實線之間隔為4公尺，也就是說白色實線起點與下一段白色實線起點距離為10公尺，因此駕駛人行駛於車道上時與前車保持的安全距離則有車道線來換算。

▲駕駛未保持安全距離被開罰3千。（圖／民眾提供）

▲白車駕駛未保持安全距離被開罰。（圖／民眾提供）

據該張罰單畫面可以明顯看出，取締者是站在天橋上往下拍，一人拍車頭一人拍車尾，再參考2圖照及前後車的距離，依據國道各車道的中白線，拉出參考線來開罰。

今天國道路段上百萬輛車，更遑論風景區全被塞爆，國道警預告下午及收假日將湧現車潮，許多車禍的發生泰半都是「應注意而未注意」、「未保持安全車距而釀禍」，因此警方也會在重點路段加強取締，網友也經常將員警取締的畫面po網，網友也盤點中部地區重點路段，除了斗南外，國道彰化214K南下路段過彰化陸橋「每次看每次有」，還有偽裝車沒開頭燈，車後面一定會放黑盒子偷拍。

▲駕駛未保持安全距離被開罰3千。（圖／民眾提供）

▲國道214K南下警方重點取締。（圖／民眾提供）

據國道警方統計，國道肇事率第一高的是未保持行車安全距離占49.33%，其次為變換車道或方向不當、及未注意車前狀態；因為長期以來，未保安距而肇事的事故佔肇事率相當的高，也呼籲用路人，行車務必遵守交通規則，以建立用路人守法觀念，共同營造優質及安全的行車環境。

狂風起、燒冥紙浮現人臉！含冤骷髏頭揭發恐怖情殺，女童目睹過程...

青春露超狂降　記住5＋3用法、一滴都不浪費

ET快訊
抽屜找到「三倍券價值全歸0」她崩潰　內行曝2管道有解
南橫公路嚴重自撞！3人慘卡車內　「1死2命危」搶救中
又有冷氣團！下波急凍時間點出爐
新婚3天自爆懷孕2月…18年來還只給丈夫吃白飯！2子出招奪她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮溪玩立槳慘被帶到外海！7遊客體力不支漂海面　海巡急搶救

獨／6煞跨年夜闖泰國蝦餐廳討債！離職員工害慘老闆　3人爆頭濺血

快訊／南橫公路嚴重自撞！3人慘卡車內　1死2命危搶救中

連假百萬出遊車注意！未保持安全車距　小心上方有鷹眼緊盯

女潛客無畏寒流墾丁下水...漂500m海面呼救　海巡、漁友急救援

新婚3天自爆懷孕2月…18年來還只給丈夫吃白飯！2子出招奪她繼承權

疑跨年煙火波及！恆春汽車保養廠凌晨大火　10多車燒毀面目全非

租賃車失控變保齡球！狂刷一整排撞毀11車　肇事駕駛嚇傻：恍神

阿妹返鄉演唱會吸4萬人！3口罩男砸毀汽車玻璃　車主怒：非本地人

快訊／墾丁賞海龜半潛艇驚傳擱淺！海巡急救援　8人驚險脫困

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

張惠妹台東開唱：歡迎光臨我的烏托邦！　《古調》開場...飆唱《當我開始偷偷地想你》

黃明志《漂向北方》feat.Gail　短裙辣妹現身陪唱「台北觀光主題曲」

林宥嘉2歲兒酷比唱《說謊》　奶音「最後一句一起唱吧」融化惹～

邊撸邊唱歌！觸發貓咪隱藏技能　仰頭完美和音「喵～嗚」笑翻眾人

花蓮溪玩立槳慘被帶到外海！7遊客體力不支漂海面　海巡急搶救

獨／6煞跨年夜闖泰國蝦餐廳討債！離職員工害慘老闆　3人爆頭濺血

快訊／南橫公路嚴重自撞！3人慘卡車內　1死2命危搶救中

連假百萬出遊車注意！未保持安全車距　小心上方有鷹眼緊盯

女潛客無畏寒流墾丁下水...漂500m海面呼救　海巡、漁友急救援

新婚3天自爆懷孕2月…18年來還只給丈夫吃白飯！2子出招奪她繼承權

疑跨年煙火波及！恆春汽車保養廠凌晨大火　10多車燒毀面目全非

租賃車失控變保齡球！狂刷一整排撞毀11車　肇事駕駛嚇傻：恍神

阿妹返鄉演唱會吸4萬人！3口罩男砸毀汽車玻璃　車主怒：非本地人

快訊／墾丁賞海龜半潛艇驚傳擱淺！海巡急救援　8人驚險脫困

花蓮溪玩立槳慘被帶到外海！7遊客體力不支漂海面　海巡急搶救

新的一年到來！中職展開春訓　富邦悍將最早開訓

墾丁觀光半潛艇觸礁坐灘　8人受困海上海巡即刻救援

老爸FB突喊美女！她傻眼急叩「留言秒被刪光」　真相笑噴網

《還珠》第一代紫薇？林心如微醺翻白眼：我演爾康啦

2021年一個亞洲各自精彩　投信：北亞受惠科技浪潮、南亞經濟強勁復甦

獨／6煞跨年夜闖泰國蝦餐廳討債！離職員工害慘老闆　3人爆頭濺血

用印表機＋2小時打造「Lexus超跑」！LFA問世10周年免費下載中

愛妻照顧岳父「勤跑養老院」讚服務超棒　他好奇跟去驚覺綠了！

昨晚跨年太嗨？花蓮小黃狗「宿醉路倒」臉超茫　他笑：大家都在看

「D到H奶」陸妹來台賣淫 　見警急穿衣：我找網友

社會熱門新聞

快訊／高中生烤肉等跨年　抬起頭…驚見屍體嚇到尖叫！

高中生橋下烤肉跨年　抬頭驚見有人上吊

殯葬天王傳罹患腦瘤第四期　知情人士曝：不樂觀

俏護士接受百萬供養卻劈腿　設局打死瓦斯工

法拉利撞麥當勞外送員　薯條掉滿地

男大生逆撞命喪中橫！元旦成忌日

即／台南2人居家檢疫溜出門　KTV歡唱遭逮

高中生跨年烤肉驚見上吊屍！　死者身分曝曾偷超商食物

19歲男墜淡水河身分曝　26大學生跨年遊艇趴high整晚出事

即／台南男居檢落跑　搭客運遭國道攔截

壽山20獼猴圍攻麵包女　斷她左手「伸指肌腱」

「在不瘋狂」告前團員洛克　求償200萬敗訴

即／5自主管理者闖五月天演唱會！最高將罰15萬

5車不要命臨停國道　爽看義大煙火秀

更多熱門

相關新聞

元旦連假　大眾運輸5大優惠一覽

元旦連假　大眾運輸5大優惠一覽

元旦三天連假倒數兩天登場！交通部公路總局推動公共運輸優惠，包括票價、轉乘、租車優惠，如88條客運路線票價85折、電子票證搭台灣好行5折、北花線來回400元、租車優惠、租車後搭客運最高折200元。另外也增開「0999高鐵左營站─臺東轉運站」，每日開行8班車、來回票650元，提供參加藝人張惠妹台東演唱會的民眾搭乘。

即／台南男居檢落跑　搭客運遭國道攔截

即／台南男居檢落跑　搭客運遭國道攔截

快訊／國1南下貨櫃車翻覆！麻豆╴安定段封閉

快訊／國1南下貨櫃車翻覆！麻豆╴安定段封閉

千人支持國營國道ETC！學者反對

千人支持國營國道ETC！學者反對

鬼才阿水連署「ETC收歸國有」3天附議破千　網紅粉專直接tag交通部

鬼才阿水連署「ETC收歸國有」3天附議破千　網紅粉專直接tag交通部

關鍵字：

國道車距斗南

讀者迴響

熱門新聞

快訊／五月天開唱「警方突帶離歌迷」！　相信音樂認：疑似自主健康管理者

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

五熊驚喜宣布結婚！「感謝主，我是張太太」

快訊／D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的

張惠妹唱一半突道歉：我不是故意的　7萬人心疼打氣

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

天菜前男友突現身婚禮！23歲新娘崩潰「當場哭暈」

快訊／玄彬認愛孫藝真！

台南跨年開場意外！主持人竟2缺一

快訊／高中生烤肉等跨年　抬起頭…驚見屍體嚇到尖叫！

邵雨薇躺吳慷仁懷：Love You　認愛後首PO閃照

準備追雪！又濕又凍強烈冷氣團下周到　最低溫時間出爐

胡瓜大喊：後面的朋友！鏡頭一轉網笑瘋

3.8萬人high翻台北跨年　醫推測2種結局…網一面倒認同

更多

最夯影音

更多
Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！
勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

張惠妹《真實》回憶殺全場大合唱　《連名帶姓》12首情歌組曲聽到哭

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面