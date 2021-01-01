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元旦大眾運輸3類優惠一覽！搭客運＋租車享「雙重折扣」還省200元

▲▼京站,台北車站,京站時尚廣場,台北轉運站,客運,返鄉,交九轉運站。（圖／記者姜國輝攝）

▲連假期間搭乘國道客運享有多種優惠。（圖／記者姜國輝攝）

記者李宜秦／台北報導

元旦三天連假倒數兩天登場！交通部公路總局推動公共運輸優惠，包括票價、轉乘、租車優惠，如88條客運路線票價85折、電子票證搭台灣好行5折、北花線來回400元、租車優惠、租車後搭客運最高折200元。另外也增開「0999高鐵左營站─臺東轉運站」，每日開行8班車、來回票650元，提供參加藝人張惠妹台東演唱會的民眾搭乘。

公路總局表示，自109年12月31日0時起至110年1月3日24時止，民眾搭乘國道客運可享票價及轉乘優惠，搭乘國道客運優惠路線(共88條)享平日優惠價或原票價85折優惠，如搭乘國道客運、臺鐵、高鐵於10小時內持電子票證轉乘在地客運路線(含市區客運與公路客運)也可享一段票或基本里程免費。

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▲元旦大眾運輸優惠一覽。（圖／公總提供）

▲元旦大眾運輸優惠一覽。（點圖放大／公總提供）

另外持電子票證搭乘台灣好行路線(共46條)亦能享半價優惠；且臺北往返花蓮國道客運提供單人來回票400元優惠，為節省搭車民眾候車時間，元旦連假起北花線不同客運業者(首都客運、臺北客運及統聯客運)之回程票根均可通用。

租車優惠部分，民眾搭乘公路客運至宜花東後，持客運票根(宜蘭地區持「臺北-宜蘭」國道客運票根、花蓮地區持「臺北-花蓮」國道客運票根、臺東地區持「臺北-花蓮」國道客運或「高雄-臺東直達臨時路線」票根)向指定租賃業者租車可享優惠。

完成租用車輛後，再持汽(機)車租車憑證正本及公路客運去程與回程票證(不限同一公司)，可於回程時至公路客運業者櫃檯請領票價優惠（租汽車折票價200元、租機車折票價100元），其中宜蘭地區11家、花蓮地區20家、臺東地區18租賃家業者配合提供優惠。

▲元旦連假易壅塞路段。（圖／公路總局）

▲元旦連假易壅塞路段。（圖／公路總局）

客運加密班次部分，宜蘭、花蓮市區公車於尖峰時段加密為每30分鐘一班次；臺東地區則針對8129、8128及8172等3條公路客運分別加開33%至50%以上的班次，其中串聯臺東火車站及臺東轉運站之公路客運路線於尖峰時間加密至每30分鐘一班；另為方便民眾搭乘公共運輸前往臺東各處景點，台灣好行路線已預籌一倍以上運能，並視旅客需求機動加開班次。

另外針對台東舉辦張惠妹演唱會，公總規劃增開「0999高鐵左營站─臺東轉運站」公路客運直達臨時路線，每日預計開行8班次(往返各4班次)，並提供優惠票價350元，來回票650元之優惠。

▲2021元旦跨年搭客運，轉乘享雙重優惠 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲搭乘客運時須戴口罩、保持距離飲食。（圖／記者陳崑福翻攝）

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